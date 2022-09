Spor exhejtmana Ratha s bratrem o dědictví se znovu vrací k obvodnímu soudu

Michal Rath se proti rozsudku odvolal a Městský soud v Praze mu vyhověl. „Ve věci bylo vydáno rozhodnutí, které rozhodnutí prvoinstančního soudu ruší a vrací mu věc k dalšímu projednání,“ potvrdil mluvčí soudu Jakub Brejša.

Otec bratrů sepsal závěť těsně poté, co prodělal infarkt. Na závažnosti prodělané zástavy přísunu kyslíku do srdce se bratři u soudu neshodli. Podle Davida Ratha se jednalo o lehký infarkt, podle Michala byl naopak těžký. Namítal, že po srdečním infarktu nemohl být otec Ratmír Rath ve stavu, ve kterém by mohl svobodně a čistě z vlastní vůle sepsat závěť. Podle něj na otce vyvíjel David nátlak, aby mu majetek odkázal.

Takové tvrzení bývalý politik odmítl. Stojí si za tím, že otec sepsal takovou závěť proto, že měl s druhým synem Michalem spory. David Rath už dříve uvedl, že Michal měl svému otci vyhrožovat udáním na policii a nadávat mu, což jeho bratr odmítl.