Spor exhejtmana Ratha s bratrem o dědictví pokračuje. Případ posoudí Městský soud v Praze

Podle obou bratrů vznikla závěť bezprostředně poté, co jejich otec utrpěl infarkt, podle Davida lehký, podle Michala naopak těžký. Žalující bratr v žalobě argumentuje tím, že otec nebyl ve stavu, který by umožnil o vlastní vůli závěť sepsat, a že na něj David vyvíjel nátlak.

Z výpovědí ani zpracovaného znaleckého posudku kardiologa podle soudkyně nevyplynulo, že by v době infarktu a převozu do nemocnice nebyl Ratmír Rath při smyslech. Další tvrzení ohledně nátlaku na otce nebo trestných činů Davida v souvislosti s dědictvím podle ní žalobce neprokázal a policie také odložila trestní oznámení, které Michal na bratra podal.

„Nic nenasvědčovalo tomu, že zůstavitel nebyl pisatelem,“ řekl Voštová s tím, že to potvrdila i výpověď zdravotní sestry otce.

Bývalý politik to odmítá. Otec byl podle něj zcela při smyslech a testament, kterým odkázal všechen majetek jemu, sepsal z důvodu sporů se svým druhým synem. David Rath již dříve uvedl, že Michal měl svému otci vyhrožovat udáním na policii a nadávat mu, což osočený bratr odmítl.

Soudkyně dále řekla, že pokud by se v dalších vyšetřováních v souvislosti s někdejším středočeským hejtmanem objevily nové relevantní skutečnosti, bylo by to důvodem k obnově řízení.

Osm milionů zabavených policií při razii

Součástí dědictví po Ratmírovi Rathovi by mělo být i osm milionů korun, které policie zabavila při domovní prohlídce u Davida Ratha v roce 2012. Tehdy ho zadržela kvůli korupci, za kterou byl později odsouzen. Bývalý hejtman dlouhodobě tvrdí, že peníze naspořil jeho otec.

Davida Ratha policie zadržela v květnu roku 2012 se sedmimilionovým úplatkem v krabici od vína. Pražský vrchní soud později uznal jeho vinu v případu ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. V této takzvané první větvi kauzy Rath dostal sedmiletý trest vězení.

Ve druhé větvi kauzy prodloužil Krajský soud v Praze Rathovi trest ještě o rok. Tento trest ale ještě není pravomocný. Letos v lednu pak byl David Rath po rozhodnutí soudu podmíněně propuštěn z vězení, kde si odpykal polovinu ze sedmiletého trestu za korupci. Bývalý hejtman se vrátil do své domovské Hostivice. Do politiky se podle svého vyjádření už vracet nechce.