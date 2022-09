Lídři kandidátek v ostravských komunálních volbách navrhují řešení energetické krize

Současný primátor Ostravy za ANO Macura také souhlasí s podporou podnikatelů. Během pandemie koronaviru jim podle něj město pomáhalo masivně. „Jsme připraveni podle možností podpořit podnikatele v té nadcházející době a nejenom podnikatele, ale i neziskové organizace, různé sportovní kluby a tak dál,“ slibuje. Udržet chce i ceny městem poskytovaných služeb a výši poplatků.

„Je to krize, lidé se v krizi bojí,“ komentuje výzkum Dohnal, který kandiduje za Koalici SPOLU. Ostrava by podle něj neměla suplovat roli státu. Souhlasí ale s tím, že není na místě zvyšovat poplatky. Nezvýšil by ani daň z nemovitostí. Na druhé straně však podle něj není správné očesávat příjmy města. Peníze by pak chyběly na jeho rozvoj, myslí si Dohnal.

Semerák z Hnutí Ostravak tvrdí, že v průzkumu pro ČT ho nezaujalo vůbec nic. Potřeby Ostravanů totiž jeho hnutí zná, říká. Strašení lidí podle něj bylo dost a je na čase jim podat pomocnou ruku. „To, co my nabízíme, to koneckonců vidíte, pokud jste se koukala na naše kandidátky, tak ta naše je diametrálně odlišná v tom, že na ní najdete odborníky z mnoha oblastí,“ popisuje.