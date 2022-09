Podnikatelé vyčíslili škody po požáru v Českém Švýcarsku na půl miliardy, kraj chystá vouchery

Vouchery a propagace cestovního ruchu

Slevový voucher od Ústeckého kraje by byl ve výši 300 korun na jednoho ubytovaného za jednu noc. Kraj odhaduje, že by na vouchery vydal z rozpočtu milion až dva miliony korun. Poskytnout chce také lidem, kteří se ubytují v Českém Švýcarsku, volnou jízdenku po kraji. „Vouchery mohou být dobrou motivací pro turisty, mohlo by je to přilákat právě k nám,“ uvedl Šmíd.

Společnosti České Švýcarsko schválili v pondělí zastupitelé navýšení rozpočtu o milion korun na propagaci cestovního ruchu. Škody na cestovním ruchu k 31. srpnu vyčíslila obecně prospěšná společnost ve spolupráci s Ústeckým krajem na 487 milionů korun.

Denně přichází region podle Šmída o dalších devět milionů korun, které tam mohli nechat za ubytování a jiné služby turisté. Návštěvnost se pohybuje mezi 40 až 60 procenty obvyklého stavu v tomto období.