Evakuovaní lidé z Hřenska a okolí se téměř po třech týdnech vracejí domů

Nedaleko zámečku u Vysoké Lípy stojí u zákazu vjezdu a vstupu policejní hlídka. Místní se policistům prokazují dokladem a povolenkou, kterou jim vydal starosta Hřenska Zdeněk Pánek. Hlídky budou na místě nejméně do 31. srpna, a to ve dne i v noci, aby do osad nevnikl někdo bez povolení. Hlídka je také u vjezdu do Mezné.

V Mezné lehly popelem tři domy, další poničil silný žár. Chalupář Pavel Kozdera mluví o zázraku. „Tyhle buky jsme vysázeli s babičkou a v podstatě nám zachránily barák,“ ukázal na úplně ohořelý živý plot. Požár se přitom zastavil jen o několik metrů dál, chalupa totiž stojí přímo u lesa. „Musela přeskočit jiskra,“ míní Kozdera. Dům přes ulici shořel úplně, jeho majitelka nepřijela. Podle místních je na tom psychicky špatně.

Obyvatelé osad a chalupáři spoléhají na pomoc dobrovolníků. „Volali nám i kamarádi, se kterými roky nejsme v kontaktu, že přijedou. Mám v plánu vzít velké hrnce a navařit a společnými silami se na to vrhneme,“ nastínili manželé Kozderovi. Kdy se dobrovolníci budou moct do osad, kde oheň úplně zničil tři domy a další poškodil, zatím není jasné. Místní si hodlají pomáhat navzájem.

V noci byl klid. Drony objevily tři místa se zvýšenou teplotou v okolí Pravčické brány a Kozího hřbetu. Dnes pokračuje fáze tak zvané Technologické pomoci, kterou koordinuje štáb HZS ústeckého kraje. pic.twitter.com/ZAHTnBjE3u — HZS Ústeckého kraje (@HzsUlk) August 13, 2022

Turisté mohou do Hřenska, do soutěsek ale ne

Do osad se vrátilo zhruba osmdesát lidí, během hodiny vydal starosta asi padesát povolenek, řekl. Při jejich vydávání se místní objímali, ulevilo se jim, že se mohou vrátit. Ti, kterým v Česku nevídaný požár obydlí vzal, nacházejí podporu u sousedů, kteří měli větší štěstí.

Hřensko bude během soboty přístupné i pro turisty, místní podnikatelé se na ně už v pátek, kdy hasiči požár uhasili, začali připravovat. Soutěsky však plameny i intenzivní zásah poničily, proto se tam výletníci nedostanou.

Znovu průjezdná je silnice 62 do Hřenska. Do Německa se ale lidé nedostanou, přechod je zavřený, na německé straně silnici blokuje technika.

ÚSTECKÝ KRAJ - V souvislosti s dnešním otevřením silnice I/62 z Děčína přes Hřensko k hraničnímu přechodu se SRN, upozorňujeme, že z německé strany je komunikace prozatím uzavřena. Přes hraniční přechod tudíž nelze do SRN projet. O případné změně budeme informovat.#policieulk — Policie ČR (@PolicieCZ) August 13, 2022

Hořet v národním parku České Švýcarsko začalo 24. července. Požářiště střeží dobrovolní hasiči, hlídají případná skrytá ohniska hoření.