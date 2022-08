Žádosti o pětitisícový příspěvek budou moci rodiče posílat on-line od pondělí

přehrát video Události ČT: Resort začne přijímat on-line žádosti o pětitisícový příspěvek v pondělí

Prostřednictvím on-line formuláře chce o příspěvek požádat například Eliška Motisová. Tvrdí, že je to pro ni rychlejší a pohodlnější. „Můžu žádat kdykoliv, třeba i v noci,“ říká. Podobně to vidí také Samuel Kutiš. „Budu mít dovolenou, nebudu v práci, takže to zkusím hned, jak to bude možné,“ sdělil. On-line formulář žadatelé najdou na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí už v pondělí. Nárok na příspěvek mají rodiče dětí, které se narodily od 2. srpna 2004, ale i těch, které do konce letošního roku teprve přijdou na svět. V obou případech ale děti musí žít v rodině, která nemá za loňský rok vyšší roční příjem než milion korun hrubého.

„Propojíme se s finančními úřady a také s Českou správou sociálního zabezpečení. Není tak třeba nahrávat žádné přílohy. Nezbytnou podmínkou je ale přihlášení prostřednictvím e-identity občana,“ uvedla mluvčí ministerstva práce Eva Davidová. Žadatelé mohou využít bankovní identitu, díky které už bude řada údajů v elektronické žádosti předvyplněna. Doplnit ostatní by nemělo trvat déle než deset minut. „O dětech i o společném členovi nebo člence domácnosti se vyplňují opravdu jen základní identifikační údaje, tedy jméno a rodné číslo. U partnera není nutné, aby to byl manžel, je to zkrátka společně posuzovaný příjem domácnosti,“ dodala mluvčí. Peníze nejdříve na konci srpna Peníze žadatelé podle resortu obdrží nejdřív koncem srpna. „Zpracování žádostí nějakou dobu potrvá. Jsem přesvědčen o tom, že do konce září budou mít všichni žadatelé peníze na svých účtech,“ ujistil člen sněmovního sociálního výboru Jiří Navrátil (KDU-ČSL). Tempo vyplácení, ale i výši příspěvku přesto kritizuje opozice. „Je to zcela nedostatečný příspěvek, pro naše rodiny to bude pouze kapka v moři. Přichází navíc velice pozdě,“ míní místopředsedkyně sociálního výboru sněmovny Lucie Šafránková (SPD).