Pět tisíc mi na chvilku pomůže a doufám, že už se zdražovat nebude, říká samoživitelka k vládou odloženému příspěvku

Podle poslance Aleše Juchelky (ANO), který je členem výboru pro sociální politiku by rodinám mohlo pomoci například prominutí DPH (na energie), k němuž minulá vláda přistoupila na konci minulého roku.

Jedna z jejích dcer také pobírá příspěvek na péči, jeho vyřízení ale podle samoživitelky bylo extrémně složité. Jak samoživitelka vnímá plánovaný příspěvek 5000 korun na dítě? „Ano, pomůže to na chviličku, já osobně bych ale zvolila jinou variantu pomoci,“ říká Koulová, která doufá, že zdražování už nebude pokračovat, protože prý už nemá prostor hledat si ještě další brigádu. Už teď prý musí ona i děti řadu věcí oželet.

Samoživitelka Markéta Koulová, která se stará o dcery ve věku 13 a 15 let, v pořadu 90' řekla, že plánovaný pětitisícový příspěvek hodlá využít jako úsporu – například v případě, že by se jejím dětem rozbila aktovka. „Mám štěstí, že mám stabilní práci,“ zmínila Koulová, které výrazně pomáhá i nadační fond Šatník , v němž se výrazně angažuje moderátorka České televize Nora Fridrichová.

„Co se týká těch pěti tisíc, tak je to neuvěřitelný chaos. Nakonec to vyplatíme, ale má to neuvěřitelné porodní bolesti,“ má jasno Juchelka, podle kterého za odkladem projednávání příspěvku o týden stojí i vážné připomínky několika ministerstev. A protože jde o příspěvek, který není plošný a nárok na něj je třeba ověřovat, hrozí podle Juchelky stávka referentů úřadů práce.

„Formulář (žádosti) bude jednoduchý, spárují se data, která má stát k dispozici, má to hlavu a patu,“ kontroval Kupka, podle kterého úředníci nebudou muset všechny žádosti o mimořádný příspěvek ručně ověřovat. Zdůraznil, že vláda už celé řadě lidí zasažených současnou krizí pomohla – například seniorům zvýšením penzí. Kabinet podle něj v nejbližších týdnech přijde se souborem dalších opatření, která pomohou těm nejpotřebnějším. Jako příklad uvedl Kupka slevu 50 % na jízdném pro lidi ve třetím stupni invalidity, která má začít platit od července.