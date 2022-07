Za pražskou kauzu je potřeba se omluvit straníkům i voličům, říká Vít Rakušan

přehrát video Vít Rakušan v Interview ČT24: „Každý ministr vnitra od roku 1989 měl stíhaného spolustraníka“ Zdroj: ČT24

Hnutí Starostové a nezávislí se v posledních letech zdálo být politickou kometou. Slavilo úspěchy v senátních i krajských volbách, loni ve sněmovních volbách výrazně posílilo – byť na úkor koaličních Pirátů – a obsadilo významné posty v nové vládě. Od té doby ale čelí problémům, které vyvrcholily zadržením a obviněním místopředsedy STAN Petra Hlubučka v kauze údajné korupce kolem pražského dopravního podniku. Kvůli známosti s Michalem Redlem, který je dalším z obviněných v pražské kauze a který již v minulosti neušel pozornosti coby někdejší spolupracovník Radovana Krejčíře, na stranickou i vládní funkci rezignoval někdejší ministr školství Petr Gazdík. A od Stanislava Polčáka, který předsednictví hnutí opustil již dříve kvůli jinému problému, se STAN distancoval sám a přerušil mu členství.

„Za tu kauzu je potřeba se omluvit. Nejen spolupracovníkům, delegátům, kteří tam budou sedět. Zklamaná je veřejnost, zklamaní jsou voliči. (…) Je potřeba dát záruky, že se toto v hnutí STAN už nebude opakovat,“ řekl předseda STAN Vít Rakušan, který se připravuje na předčasný sněm. Rakušan je však přesvědčen, že se STAN na vládní úrovni dokázal vypořádat s dopadem případu vcelku důstojně. „Petrovi Gazdíkovi jsem řekl, že z toho musí vyvodit politickou odpovědnost. To udělal velmi rychle. (…) V řádu dnů řekl, že rezignuje na funkci ministra školství,“ poukázal. „To nás rychlostí reakce činí velmi výjimečnými,“ je Rakušan přesvědčen. Kritiku, že Polčákovi zůstává lukrativní pozice europoslance, šéf STAN odmítl. Připomněl, že do ní byl zvolen a je jen na Polčákovi, zda se jí vzdá. „Je to mandát europoslance, který mu dali do rukou voliči,“ zdůraznil. Ministrem vnitra chce Rakušan zůstat vyšetřování navzdory Vít Rakušan není jen předsedou vládního hnutí, ale také místopředsedou vlády a ministrem vnitra. Právě to, že vede resort, pod který spadá mimo jiné policie, se nelíbí opozici. Ta ho opakovaně vyzvala, aby přinejmenším odešel na jiné ministerstvo. A Rakušan to opakovaně odmítl. Argument, že by předseda hnutí, kterého se přímo dotklo policejní vyšetřování, neměl být ministrem vnitra, odmítl.

„Každý ministr vnitra od roku 1989 měl (…) stíhaného spolustraníka. Jsou to precedentní případy. Pokud je ministr vnitra členem strany nebo hnutí a proti jeho straně nebo hnutí policie zakročí, je to důkaz její nezávislosti,“ uvedl. Zároveň odmítl, že by mohl svého postavení zneužít. „Žádný zásah do žádné kauzy nikdy uplatňovat nebudu. To je moje zásada,“ ujistil. Přestože se strana pod jeho vedením dostala do složité situace – a jak Rakušan připustil, projeví se to i v preferencích –, chce v jejím čele pokračovat. Dostal nominace od všech krajských organizací. Kolem sebe by ale chtěl mít převážně nové lidi. Ze stávajících místopředsedů se v Interview ČT24 zmínil pouze o Janu Farském. Dále by ve vedení STAN chtěl mít středočeskou hejtmanku Petru Peckovou, mezi dalšími, kteří by podle něj funkci vykonávali dobře, zmínil olomouckého hejtmana Josefa Suchánka, vysočinského radního Lukáše Vlčka či poslance Viktora Vojtka a Michaelu Šebelovou.