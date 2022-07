Uprchlíci z Ukrajiny mají problém sehnat lékaře. UA pointy je zaregistrovat nemohou

O UA pointech rozhodují kraje

Ministerstvo sice rozšíření sítě UA pointů vítá, ale konečné slovo mají kraje. „Pokud mi přijde do ambulance sto lidí za den, je to velký počet, pokud jich tam ale přijde za den třeba deset, ani dlouhodobě se to tomu zdravotnickému zařízení nemusí vyplatit. S velkou pravděpodobností by tu poptávku po péči pokryla stávající síť pediatrů a praktiků,“ míní náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Jenže právě praktikům a dětským lékařům měly UA pointy ulevit. Hlavně pediatři v některých krajích nové pacienty už nepřijímají.

Svou zkušenost s tím má i Irina Burtoliková, která pro svého syna hledá lékaře už od dubna. „Najít pediatra v Praze? To je katastrofa. Pro mě je důležité najít pediatra, který bude mít ordinaci nedaleko. Jet hromadou dopravou s dítětem, které má teplotu a kašle? Umíte si představit, jak se na vás lidé dívají,“ říká. Nemocného syna paní Burtolikové nakonec ošetřili právě v UA pointu, ovšem tam ho lékaři nastálo zaregistrovat nemohou.