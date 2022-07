O náhradní výživné zažádalo během roku přes deset tisíc rodičů, část odradila složitá procedura

Využít náhradní výživné se hned loni v létě rozhodla paní Markéta, která nedostávala alimenty na dvě dcery řadu měsíců. „Když mi ze dne na den vypadly alimenty od exmanžela, musela jsem přehodnotit celý rodinný rozpočet. Na obě holčičky mám 3300 korun – na starší 1800, na tu mladší 1500 korun,“ popisuje svou stávající situaci.

Celková výše dávky odpovídá tomu, jak vysoké výživné stanovil soud. Maximálně je to ale tři tisíce korun měsíčně.

Za rok účinnosti zákona přišlo kolem deseti a půl tisíce žádostí. Původně se ale očekávalo, že by jich mohlo být až 24 tisíc. „Možná je to tou složitostí řízení, vidíme to i u jiných dávek, že by žadatelů mohlo být mnohem více,“ uznává náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Iva Merhautová (KDU-ČSL). Přesto ministerstvo v nejbližší době změny nechystá.