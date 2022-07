Počasí se uklidnilo, na Blanici ale ještě doznívá povodeň

Po velmi bouřlivých dnech se počasí na víkend zklidnilo. Do pondělí by nemělo pršet, měla by tedy opadnout povodeň, která ještě je na Blanici. Jinde již povodňové stupně nejsou. Zejména ve středu a v pátek spadlo na některých místech velké množství srážek, menší toky hlavně v jižních a středních Čechách jako Botič nebo Zlatý potok se rozvodnily až na úroveň padesátileté vody, Uherskohradišťsko zase zasáhla supercelární bouře.