Kroupy ničily střechy v Jeseníkách. Na jihu stoupla Blanice, pod Šumavou hrozí i třetí povodňový stupeň

Po tak prudkých deštích mohou stoupnout také hladiny vodních toků. Pod Šumavou by mohly dosáhnout až třetího stupně povodňové aktivity, na dalších řekách v jižních a středních Čechách a také v Krkonoších by mohly hladiny stoupnout spíše na druhý stupeň, krátkodobě ale rovněž není vyloučen třetí stupeň. Na některých dalších tocích v Čechách by mohl být první povodňový stupeň.