Státu chybí úředníci. Poslanci se přou o novelu služebního zákona, která to má vyřešit

I proto poslanci z vládní koalice sepsali spolu s ministerstvem novelu služebního zákona. Chtějí také více otevřít výběrová řízení do řídicích funkcí, umožnit úředníkům sladění pracovního a osobního života a nebo rozšířit důvody pro využití služebního volna ke studiu. Změny poslanci do sněmovny poslali v polovině května. Novela má za sebou první čtení a tento týden i projednání v ústavně právním výboru.

„Chceme, aby státní služba byla otevřená, a pokud přijdou vzdělaní a kvalifikovaní lidé, aby měli možnost se do ní dostat. Ne že bude na dvacet let zabetonovaná,“ konstatoval šéf pirátských poslanců Jakub Michálek.

Je to nedodělek, říká opozice

Zákon se nelíbí opozičním hnutím SPD a ANO. Kritizují ho třeba i proto, že nejde o vládní, ale poslanecký návrh.

„K nám přišel nějaký zákon, kde i ve stanovisku vlády byly nějaké výtky, ty se neodstranily ani na ústavně právním výboru. Přišel k nám nedodělek, odchází nedodělek,“ řekl místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček.

ANO chce proto do novely prosadit šest změn. Ředitelé vybraných sekcí by neměli časově omezené funkční období. U dalších pozic má mít úředník místo zajištěné na sedm let, kdo se chce do služeb státu přihlásit, má na to mít deset dní.

Náměstci

Vůbec největší debata se ale mezi politiky vede o ministerských náměstcích. „Zákon a všechny novelizace vedly k odpolitizování státní správy a tady se jde přesně opačným směrem,“ myslí si Vondráček.

„Je to boj o politiku, boj o politické náměstky na ministerstvech, ale bohužel dopadá na ty běžné představené ve státní správě,“ řekla místopředsedkyně ústavně právního výboru Vladimíra Lesenká (SPD).

„Stanovíme jednoznačnou politickou zodpovědnost za vedení ministerstva, to znamená už do budoucna nebudou náměstci političtí a apolitičtí, ale každý náměstek bude jednoznačně spojen s každým ministrem,“ upřesnil Michálek.

Opoziční návrhy na jednání ústavně právního výboru neprošly, hnutí se je ale i přesto pokusí prosadit během schvalování novely. Poslanci by se k ní mohli dostat během léta.