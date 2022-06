Baxa očekává od STAN kandidáta, který bude školství rozumět. Vondrák si umí představit výměny resortů

„Před námi nejsou jednoduché úkoly. Prvního července začíná předsednictví, co si myslím, že nebude jednoduché, a pak nástup ukrajinských dětí do našich škol a podle mého názoru ten, kdo bude jmenován a bude mimo tento resort, tak to bude mít hodně těžké,“ prohlásil Vondrák.

Podle Vondráka by to ale současnou situaci vyřešilo. „Třeba Rakušan by mohl dělat ministra školství, protože je to středoškolský učitel,“ podotkl. Spekuluje se také například o bývalém ministru Robertu Plagovi. Podle Vondráka by to bylo dobré provizorní řešení než mít narychlo jmenovaného ministra, který resortu tolik nerozumí. To ale Baxa vyloučil a zopakoval, že očekává od Starostů kandidáta, který problematiku školství bude znát.

Odborný konzultant EDUin Tomáš Feřtek navázal na Vondráka. „Je důležité, aby to byl někdo, kdo dobře zná provoz úřadu a je schopen okamžitě nastoupit. Není to úplně snadné splnit,“ konstatoval.

Komentátor Seznam Zpráv Václav Dolejší řekl, že Starostové teď bojují o holou existenci. Myslí si, že v případě návratu Plagy na školství by to nebylo pro jejich prestiž dobré. Znamenalo by to prý, že hnutí není schopné vygenerovat kvalitního kandidáta. Dolejší zároveň upozornil, že u Starostů moc odborníků na školství není. Myslí si, že by byl Rakušan coby učitel na školství spokojenější než na vnitru.