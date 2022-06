Přeju vládě, aby se kvůli kauze kolem Hlubučka nerozpadla, říká Udženija

Jak sama říká, v tuto chvíli ji nejvíce trápí, aby se vláda nedestabilizovala předtím, než začne předsednictví EU. „To si myslím, že by na nás nevrhlo opravdu hezké světlo v rámci Evropy a celkově. Měli bychom k tomu přistupovat s chladnou hlavou a opravdu zvážit, jestli je to nezbytně nutné či ne,“ řekla pražská zastupitelka.

„Nechci se nikoho zastávat, ale je pravda, že jak se říká, že může ministr zasahovat do vyšetřování a brzdit kauzy, tak asi kdyby mohl, tak vlastně ta kauza dneska nevyplave a je jedno, kdo v tom figuruje,“ myslí si Udženija.

Rezignaci Petra Gazdíka (STAN) na post ministra školství považuje za správnou. V případě europoslance Stanislava Polčáka a jeho pozastavení členství ve STAN si myslí, že měl odstoupit z hnutí už dávno.

„Kauzy kolem něj a jeho napojení na pana Redla jsou dlouhodobé,“ upozornila Udženija s odkazem na dalšího obviněného v případu, zlínského podnikatele a lobbistu Michala Redla. Zmínila, že už v minulém volebním období opozice kvůli tomu svolávala mimořádné zastupitelstvo, protože podle jejích slov radní Jana Plamínková (STAN) posílala Polčákovi dotaz, koho má nominovat do městských firem a on tento e-mail přeposlal Redlovi.

Má odejít Rakušan z vlády?

Udženija nemá informace o tom, že by Rakušan figuroval v kauze okolo bývalého náměstka Hlubučka. „Uvidíme, co nám ukážou příští dny. Zatím tak, jak vidím, jak se k tomu postavilo celkově hnutí STAN i ministr vnitra, tak to dělají správně,“ konstatovala Udženija. Nechce hnutí podle svých slov soudit vzhledem k tomu, že i ODS má ve svých řadách obžalované. Doufá, že nikdo z občanských demokratů v aktuální kauze nefiguruje.