Rakušan obhajoval před poslanci vládní strategii zvládání uprchlické krize

přehrát video Sněmovní bezpečnostní výbor o uprchlících

„Máme jasně definované náklady spojené s realizací opatření, které teď procházejí aktualizací, a 21. června budeme mít aktualizovaný přehled nákladů spojených s ukrajinskou migrační krizí za jednotlivé resorty,“ řekl Rakušan. Ve strategii z poloviny dubna se uvádí, že vynaložení nejvyšší částky, 18 miliard korun, se předpokládalo pro ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministerstvo školství očekávalo náklady dvanáct miliard korun a například ministerstvo pro místní rozvoj pět miliard korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní chystá podle svých zástupců příspěvky na mzdové náklady zaměstnavatelům, kteří vytvoří nové pracovní pozice v místech, kde jsou volné kapacity ve školách. Program by mohl být podle nich vyhlášen příští týden a měl by napomoci dobrovolnému přesunu části uprchlíků z nejvíce zatížených míst, kterými jsou hlavně Praha a Středočeský kraj. „Cíl je zvládnutí uprchlické vlny, minimalizovat negativní dopady na české občany, na život české společnosti, a naopak maximalizovat přínosy ekonomické, společenské, kulturní, které tato vlna může mít, “ prohlásil Rakušan na výboru. Ministr vyjmenoval čtyři stěžejní oblasti, kterými se strategie zabývá, a to ubytování, přístup na trh práce, školství a zdravotnictví. „Poté, co jsme lidem poskytli základní bezpečí, musíme umět poskytnout vzdělání, musíme umět poskytnout přístup na trh práce, poskytnout jazykové kurzy, výbavu a musíme vést diskuzi o tom, do jaké míry je integrujeme do života v České republice,“ vysvětlil.

Podle místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) však pořád chybí důležité údaje, kolik lidí je například v jednotlivých obcích či krajích, či jestli někteří uprchlíci zůstali či jsou na území jiného státu. „Nevíme, zda tady chtějí zůstat. Údaj je důležitý na modelaci dalších věcí – kapacit v mateřských školách základních školách, i v zdravotnictví, zaměstnanosti, ale i v sociální oblasti,“ podotkla s tím, že určité informace se nacházejí v systému, kam vkládají údaje kraje. K dispozici je však ještě jeden systém v rámci solidárního příspěvku a systémy nejsou propojeny, takže hejtmani či starostové ta data nemají. Podle Rakušana se však rozbíhá evropský registrační systém uprchlíků z Ukrajiny, v příštích dnech se začne načítat objemný balík dat z Polska a Česka. Od evidence si slibuje rychlejší zjišťování duplicit v nahlašování běženců v celé Evropské unii. Od únorového začátku ruské invaze na Ukrajinu dostalo víza v Česku 368 551 uprchlíků. Někteří uprchlíci ze země odjíždějí. Cizinecké policii se dosud přihlásilo 288 904 uprchlíků. Hlásit se nemusí děti mladší 15 let. Z dospělých Ukrajinců jsou více než dvě třetiny ženy. Vláda na středečním zasedání schválila novelu zákona zvaného lex Ukrajina. Podle ní by měla i po skončení nouzového stavu, který má trvat do 30. června, nadále platit opatření, jež nařizují ministerstvům a správním úřadům vyčlenit objekty pro ubytování ukrajinských uprchlíků.

přehrát video Události: Dotace na ubytování

Dotace na nemovitosti pro uprchlíky Na rekonstrukce nemovitosti určené pro ubytování uprchlíků mohou nově získat dotace od ministerstva pro místní rozvoj také neziskové organizace nebo církve. V současnosti resort peníze nabízí jen radnicím, kde mohou v opravených objektech ubytovat běžence. Například v Bohušovicích nad Ohří žije asi čtyřicet uprchlíků z Ukrajiny, přičemž část využila nabídku bydlení od radnice. V tamní ubytovně je pět dvoulůžkových a jeden čtyřlůžkový pokoj. Do úpravy obec investovala 400 tisíc korun a o proplacení žádá ministerstvo pro místní rozvoj. „Rekonstrukce je hotová, měli jsme ji hotovou asi za tři týdny až měsíc. (…) Zatím nevíme nic, máme jenom podanou žádost a čekáme na vyjádření ministerstva,“ říká starostka města Kamila Čvančarová (STAN). Zájem ale není velký, úřad od dubna zpracoval 130 žádostí. V dotačním programu se radnice zatím přihlásily zhruba jen o čtvrt miliardy korun, přičemž k dispozici je 900 milionů. „Mě to překvapilo, protože jsme ten program připravovali právě na základě debaty s obcemi a Asociací krajů. Odhad, kolik by potřebovaly peněz, než jsme program spouštěli, byl až k pěti miliardám,“ řekl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Na obnovu nemovitosti musí však mít radnice i vlastní peníze, a to minimálně na patnáct procent ceny projektu. Stát navíc neuznává všechny výdaje – třeba pojištění, bankovní záruky, posudky nebo geodetické práce. A to jsou podle některých obcí komplikace. „Města a obce nemají v šuplíku připravené zásobníky projektů pro ubytování pro uprchlíky. To znamená, že musí vytipovat vhodný objekt, připravit projektovou dokumentaci, nechat ji schválit, povolit, svolat zastupitelstvo, vyčlenit finanční prostředky,“ podotýká ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková. Ministerstvo proto podmínky upravilo. Žádosti přijímá až do srpna a zkrátilo dobu, po kterou objekt musejí obývat uprchlíci. Kdo bude moct dotace využít, rozhodne ministerstvo do 22. června. Vláda by návrh mohla schválit ještě před prázdninami.