Vláda se stále pře o platbách do zdravotnictví. Opozice hrozí obstrukcí

Šéf VZP Zdeněk Kabátek po pondělním zasedání správní rady ujišťoval šest milionů klientů, že pojišťovna letošní miliardové škrty ve zdravotnictví zvládne. Přestože přijde kvůli vládním úsporám o víc než osm miliard korun.

„Jsme na to připraveni a neohrozí to v žádném případě stabilitu Všeobecné zdravotní pojišťovny, ani to neohrozí úhrady pro naše smluvní partnery, tedy dostupnost zdravotních služeb pro naše klienty,“ uvedl Kabátek. Důvodem jsou hlavně miliardové rezervy z minulých let.

Všeobecná zdravotní pojišťovna měla na konci dubna na svých účtech zůstatky ve výši 33 miliard korun. Skoro čtrnáct miliard z této částky mohla okamžitě použít na zaplacení zdravotní péče pro své klienty. Celkem pak měly všechny pojišťovny na účtech zůstatky přes 57 miliard. Rezervy ale budou postupně klesat.