Domácí odbojáři rozmlouvali výsadkářům útok na Heydricha. Obávali se následků, nabízeli jiný cíl

Co přiletěli dva členové skupiny Anthropoid do Prahy udělat, nikomu neprozradili. Přesto se náznaky, že se chystá likvidace Reinharda Heydricha – v té době známého jako „kat českého národa“ – do Prahy dostaly. Tušili o tom Němci, ale i domácí odboj a někteří jeho zástupci se obávali, co by taková akce mohla způsobit.

Existují záznamy o radiokomunikaci představitelů odboje s exilovým vedením v Londýně, která však nevedla k odvolání útoku. „Nejen, že by ohrozil naše rukojmí a politické vězně, ale vyžádal by si tisíce dalších životů, uvrhl národ do neslýchaného útisku,“ stojí v přepisu komunikace ze sbírky spisovatele Jaroslava Čvančary.

Podle ředitele Muzea Brandýs nad Labem Vlastislava Janíka usilovali odbojáři žijící v okupovaných českých zemích, aby si exilové vedení nebo sami vojáci vysazení v protektorátu vybrali jiný cíl. „Chtěli nějakým způsobem útok vymluvit, nebo ho změnit, že by byl nasměrován na jiného zrádce – tím byl míněn Emanuel Moravec,“ přiblížil Janík. Domácí odboj by tedy byl spíše než smrt Heydrichovu uvítal likvidaci někdejšího legionáře a důstojníka prvorepublikové armády, který se po okupaci plně oddal nacistické ideologii a její propagaci.