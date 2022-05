Zájem o alternativní zdroje energie mnohonásobně vzrostl. Na tepelná čerpadla si domácnosti počkají

Domácnosti mohou čekat

„Reagujeme na to tak, že naobjednáváme několikanásobek komponent, stavíme novou továrnu a z roku na rok zpětinásobíme naše výrobní kapacity,“ říká generální ředitel společnosti na výrobu čerpadel ACOND Jiří Hanus. Podle předsedy Komory OZE Štěpána Chalupy se zvládne nainstalovat desetitisíce zdrojů. „Musíme udělat, co nejvíce zvládneme,“ dodává.

To, že domácnosti můžou čekat, podle fondu životního prostředí nevadí. Jen kvůli tomu o dotaci nepřijdou. „Pokud je žádost podána, akceptována, to znamená schválena, tak mají 12 až 24 měsíců na realizaci a není samozřejmě problém, pokud by nastalo nějaké další zdržení, ještě tyto termíny prodloužit,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

Stát rovněž připravuje podprogram Nová zelená úsporám Light. Podpořit v něm chce ještě letos miliardou korun až patnáct tisíc dílčích renovací – třeba výměn oken nebo zateplení střech.