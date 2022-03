Vláda by nemusela tento rok dodržet schválený schodek státního rozpočtu, připustil premiér Fiala

Ve čtvrtek 10. března poslanci schválili státní rozpočet na letošní rok se schodkem 280 miliard korun. Necelé tři týdny poté ale premiér Fiala připouští, že kvůli důsledkům válce na Ukrajině nakonec může být schodek ještě vyšší. „Vyloučit to nemohu, ale budeme dělat všechno proto, aby to tak nebylo nebo aby to bylo co nejnižší navýšení toho deficitu,“ řekl.

Oproti schválenému rozpočtu bude vláda během tohoto roku zvyšovat hlavně výdaje. Miliardy dá nejen na sociální dávky pro uprchlíky a na jejich ubytování, ale třeba i na jejich začlenění do českého školství. „Příliv statisíců nových lidí do České republiky nás bude něco stát a budeme muset přehodnotit rozpočtové priority,“ potvrdila předsedkyně Poslanecké sněmovny a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Jen ministr školství Petr Gazdík (STAN) odhadl letošní náklady na vzdělávání ukrajinských běženců až na 17 miliard. Už teď je podle něj jasné, že jeho resort bude potřebovat kvůli krizi navíc přes pět miliard. Další výdaje budou záviset na délce války a na rozsahu uprchlické krize.