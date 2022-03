Vláda chce navýšit rodičovský příspěvek. Nejštědřejší varianta počítá s patnácti procenty

Podpora napříč stranami

O konkrétních číslech mají koaliční špičky jednat v úterý večer. „Jde vyloženě o to, dorovnat rodinám inflaci, která se vlastně od toho posledního zvýšení v průběhu pandemie dá spočítat řekněme na kumulovaných 15 procent,“ uvedla místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová (Piráti).

„Je to jedna z věcí, na které bychom měli začít pracovat a diskutovat o parametrech,“ uvedla k plánovanému zvýšení rodičovského příspěvku předsedkyně sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Se zvýšením příspěvku souhlasí i opoziční ANO a SPD. „Je to důležité pro to, abychom zvedli porodnost a zajistili budoucnost této země,“ sdělila předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. „Víme, že inflace může stoupat až k patnácti procentům, v takové situaci je tady stát od toho, aby rodinám pomohl,“ komentoval šéf poslaneckého klubu a místopředseda hnutí SPD Radim Fiala.

Zvýšit by se mohly i další dávky

Kvůli inflaci by se mohlo zvýšit i životní a existenční minimum. Vláda má také jednat i o růstu příspěvku na péči pro handicapované nebo o příspěvku, který dostávají lidé se zdravotním postižením na mobilitu.

Úterní jednání vlády má odpovědět hned na několik otázek: Kterých oblastí by se zvýšení mělo týkat, které konkrétní podpory by se měly valorizoat, o jak velké navýšení by mělo jít, které podpory by bylo možné valorizovat už v polovině letošního roku a také jaký to bude mít dopad na státní rozpočet, řekl Jurečka.

„Zvažujeme navýšení životního minima, rodičovské, slevy na poplatníka a na děti – prostě některé kroky, které by pomohly lidem vyrovnávat se s vysokými cenami energií a vysokými cenami pohonných hmot,“ uvedl premiér Fiala.