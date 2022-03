ŽIVĚ: Sněmovna jedná o další misi vojáků na Slovensko. Posoudí i daňové úlevy za pomoc Ukrajině

Navržená daňová novela by zavedla možnost odpočtu darů poskytnutých přímo Ukrajině nebo ukrajinským neziskovým organizacím. Možnost odečtu od základu daně by nově měli i daňoví poplatníci z Ukrajiny, pokud jejich zdanitelné příjmy ze zdrojů v Česku tvoří aspoň devadesát procent zdanitelných příjmů.

Mise českých vojáků na Slovensku

Poslanci budou schvalovat vyslání českých vojáků na Slovensko s cílem posílení obrany východního křídla Severoatlantické aliance v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Senát už návrh schválil. Menší část vojáků má na Slovensku pomáhat se zvládáním migrační vlny z Ukrajiny.

Mise má trvat do poloviny příštího roku a stát zhruba 540 milionů korun. Část českých vojáků, kteří mají posílit východní křídlo NATO na Slovensku, by do země mohla odjet už na konci března nebo v průběhu dubna. V pořadu Interview ČT24 to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Příslušný návrh podle ní bude sněmovna definitivně schvalovat ve čtvrtek.

Zástupci opozičních hnutí ANO a SPD už dříve uvedli, že ho podpoří. Na Slovensku by v rámci jednotek NATO mohlo působit až 650 českých vojáků. Zůstat by tam mohli až do poloviny příštího roku.