ANO vede, ODS je druhá, ukazuje únorový model Kantaru

Hnutí ANO si ve volebním modelu udržuje vedení, únorový zisk 25 procent je ale o dva procentní body nižší než v minulém modelu z listopadu. Udržuje si náskok před ODS, která ale ve srovnání s listopadem posílila o 5,5 procentního bodu.

S odkazem na detailní analýzu autoři průzkumu uvedli, že zisk ODS souvisí do velké míry s postoji a kroky vlády po ruské invazi na Ukrajinu. Ta začala 24. února, sběr dat průzkumu probíhal od poloviny února do 4. března. Občanští demokraté posílili výrazněji (místy téměř na dvojnásobek zisku z podzimu) u žen, nejmladší generace, dále u lidí s nejnižším dosaženým vzděláním a u obyvatel menších měst a obcí.

S větším odstupem za prvními dvěma politickými subjekty v modelu následuje SPD s 11,5 procenta a hnutí STAN s jedenácti procenty. Zatímco SPD si o dva procentní body polepšila, STAN stejnou měrou ztratil. Vyšší zisk SPD oproti listopadu je podle autorů výzkumu daný hlavně konsolidací hlasů z podobně orientovaných politických hnutí.

Piráti by pak dosáhli na 7,5 procenta, TOP 09 na 6,5 procenta a KDU-ČSL na 5,5 procenta. Lidovci by tak oproti listopadu potřebnou pětiprocentní hranici těsně překonali. Pod ní naopak podle modelu zůstali sociální demokraté i Přísaha s třemi procenty a komunisté se dvěma procenty.

Za zcela hypotetické situace, že by strany a hnutí usilovaly o hlasy ve stejných uskupeních jako před posledními sněmovními volbami, by první místo připadlo koalici SPOLU s 32,5 procenta. Ve srovnání s říjnovým hlasováním i listopadovým modelem by získala náskok před druhým hnutím ANO, které by dosáhlo na 27,5 procenta. Koalice Piráti a STAN by oslabila proti volbám i proti listopadovému průzkumu na 14,5 procenta. SPD by naopak posílila a získala by dvanáct procent hlasů.