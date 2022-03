Česko posílí energetickou bezpečnost, se Slovenskem jedná o novém vojenském uskupení

Dodávky plynu do České republiky jsou stabilní také podle provozovatele tuzemských plynovodů, společnosti Net4Gas. „Obecně v souladu s evropskými a českými dekarbonizačními cíli průběžně připravujeme naši infrastrukturu na přepravu nízkouhlíkových a bezuhlíkových plynů, včetně vodíku,“ doplnil mluvčí firmy Vojtěch Meravý.

V souvislosti s ruskou agresí je nutné posílit 🇨🇿 energetickou bezpečnost a co nejlépe se připravit na příští zimu. Navýšíme povinnou úroveň zásob plynu v zásobnících a zároveň prodloužíme dobu, po kterou je v nich musí obchodníci držet. Potřebné kroky začneme dělat okamžitě.

Největším provozovatelem podzemních zásobníků plynu v tuzemsku je společnost RWE Gas Storage. Jejich naplněnost je nyní kolem 20 procent. „Blíží se konec topné sezony, stav zásob přirozeně klesá do nižších čísel. Aktuální naplněnost je o několik procent nižší než loni ve stejnou dobu,“ uvedla za společnost Simona Hladíková.

„V souvislosti s ruskou agresí je nutné posílit českou energetickou bezpečnost a co nejlépe se připravit na příští zimu. Navýšíme povinnou úroveň zásob plynu v zásobnících a zároveň prodloužíme dobu, po kterou je v nich musí obchodníci držet. Potřebné kroky začneme dělat okamžitě,“ uvedl Síkela.

Nová battlegroup na Slovensku

Česká republika jedná se Slovenskem o tom, že by velela vojenskému uskupení, jež má posílit alianční přítomnost na Slovensku. Takzvaná battlegroup by měla patnáct set vojáků.

Východní křídlo NATO by na Slovensku mohli posílit čeští vojáci z mechanizovaných jednotek, logistického zabezpečení, Vojenské policie nebo velení a spojení. Do společné battlegroupy by mohly být zapojeny také Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. O podobě mise bude Česko jednat s dalšími zeměmi, poté ji musí ještě schválit vláda a parlament.