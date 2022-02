Zprávy z Ukrajiny mohou podle psycholožky děti děsit jako dřív covid-19. Měly by omezit sledování zpráv

Podle psycholožky Dymešové mohou zprávy o útoku Ruska na Ukrajinu děti traumatizovat. Do jaké míry, záleží podle ní na věku dítěte, jeho osobnosti a představivosti i na tom, jak na informace reagují dospělí v jeho okolí. „Pokud se jedná o konflikt, kterému říkáme válka, tak to je jeden z nejhorších emocionálních zásahů do života a do pocitu bezpečí a jistoty dítěte,“ řekla psycholožka. Zejména mladší děti podle ní mohou v současnosti vnímat velikou hrozbu. „Ještě nerozumí tomu, jestli je to blízko, nebo daleko, jestli se to děje za jejich dveřmi, nebo je to v jiném státě,“ vysvětlila.

Fakta Projev prezidenta republiky k občanům České republiky Projev prezidenta republiky k občanům České republiky Vážení spoluobčané, dnes v časných ranních hodinách Ruská federace zaútočila na Ukrajinu. Jedná se o akt nevyprovokovatelné agrese, který je zapotřebí důsledně odsoudit, a to nikoli pouze slovy, ale také činy. Mám rád ruskou kulturu, vážím si obětí ruského lidu ve druhé světové válce, ale to neznamená, že budu souhlasit s tím, aby na území suverénního státu bez vyhlášení války vstoupila cizí armáda. Prostudoval jsem si podrobně projev prezidenta Putina z dnešního rána a odpovím na něj jedinou větou. Domnělé nebo skutečné chyby, jako bylo bombardování Jugoslávie nebo vstup do Iráku, nemohou být ospravedlněním chyb vlastních. Rusko se tímto činem dopouští zločinu proti míru. Před několika dny jsem řekl že Rusové nejsou blázni a že na Ukrajinu nezaútočí. Přiznávám, že jsem se mýlil. Iracionální rozhodnutí vedení Ruské federace způsobí výrazné škody samotnému ruskému státu. Domnívám se, že je načase sáhnout k daleko tvrdším sankcím, než byly původně plánovány, a mám tím na mysli především sankci v oblasti takzvaného SWIFTu, což je mezinárodní bankovní či finanční síť, která by znamenala vyřazení Ruské federace z platebního styku. Šílence je zapotřebí izolovat a nebránit se vůči němu pouze slovy, ale konkrétními opatřeními. Chtěl bych vyzvat naše občany ke klidu. Chtěl bych vyjádřit plnou podporu Ukrajině, jejímu vedení a jejímu lidu. Zítra odpoledne se zúčastním videokonference hlav států Severoatlantické aliance, a pozval jsem na tuto videokonferenci i pana premiéra Fialu, protože se domnívám, že i když se třeba lišíme v názorech na státní rozpočet, v této vážné situaci je zapotřebí postupovat naprosto jednotně. Věřím, že se situace uklidní, nikoli však zbabělým kompromisem, ale rozchodnou reakcí proti agresorovi. Hluboce lituji, že k tomu dochází, ale musíme se chovat jako stateční lidé, kteří si nenechají agresi ve vlastním zájmu líbit. Děkuji vám za vaši pozornost. Miloš Zeman, prezident republiky, Česká televize, 24. února 2022

Rodiče musí dětem dodat pocit jistoty Za vhodné by proto považovala, aby se děti v současnosti dívaly na televizi méně než dospělí. „Je to vlastně hodně podobné situaci za covidu-19, kdy jsme začali hodně sledovat televizi a pak jsme si najednou celá společnost říkali, že už se na to raději nebudeme dívat, protože nás to zbytečně znejišťuje,“ řekla. Rodiče by podle ní měli své potomky uklidňovat a dodávat jim pocit jistoty. „Říct dětem: ‚ano, děje se nějaký konflikt, ale my jsme v zemi, která je v tuto chvíli bezpečná, nic nám nehrozí, řeší to představitelé státu, kteří tomu rozumí a vědí, co mají dělat, takže v tuto chvíli se nám nemůže nic stát‘,“ popsala.

Důležitá je i úloha školy Ve školních třídách se podle ní většinou scházejí žáci, kteří mají různý přístup k informacím a různé osobnosti, takže současnou situaci na Ukrajině mohou prožívat různě. Pokud znají někoho z Ukrajiny nebo Ruska, měli by jim podle Dymešové dospělí vysvětlit, že v České republice lidé z těchto zemí neválčí. Děti z Ukrajiny je pak rovněž potřeba ujišťovat o tom, že příbuzní v jejich vlasti jsou určitě v pořádku a že jsou různé způsoby, jak jim pomoct. Doplnila, že se školáky staršími čtrnácti let by se mělo mluvit už i o tom, že je strašná situace, když někdo zemře ve válce, ale neznamená to, že jeho příbuzný je nutně v ohrožení v tuto chvíli, a že rozhodně státy a rodina dělají všechno pro to, aby byl v bezpečí. Vyučující se podle ní tématu mohou věnovat i při debatě s žáky v občanské či mediální výchově. „Učitel může vysvětlovat dětem věci, aniž by zasahoval do politiky a toho, zda je někdo v právu, nebo není v právu,“ řekla. Připustit by podle ní měl všechny názory, pokud nejsou agresivní. Může podle ní také vysvětlovat roli médií ve válce. „Je to dobrá příležitost ukázat dětem, co je to mediální psychologická válka,“ uzavřela.