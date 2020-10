Epidemie prohlubuje úzkosti u dětí, mají strach, že rodiče přijdou o práci

Samoživitelka Jaroslava přišla kvůli koronavirové krizi o práci. K tomu se u její čtrnáctileté dcery zhoršily deprese, sebepoškozování i porucha osobnosti. „Psychickou poruchu, kterou dcera má, to vystřelilo do výšin. Jak jsem i já dostávala strach a vše jsem dezinfikovala, pak už byla v takové panice, že už ani sama nechtěla ven,“ popisuje Jaroslava psychické zhoršení své dcery. Dostala strach, co s ní bude, když se matka nakazí a půjde do nemocnice.

Místo do školy tak v září nastoupila na dětskou psychiatrii, kde se léčila přes měsíc. „Získala režim, který jsem já v těch depresích nebyla schopná udržet. Našla kamarádky, kterým může říct, že se nachází v takové a makové sociální situaci,“ hodnotí matka.

Podle klinické psycholožky z Asociace klinických psychologů ČR Martiny Pastuchové je nutné udržovat zdravou vazbu s někým blízkým a setkávat se aspoň ve dvou či třech lidech. „Zažila jsem v ambulanci dívčinu, které se ztratil režim a ona se dostala do takové pasti, že začala mít poruchy myšlení,“ přibližuje psycholožka.