Stavební spoření by mohlo být jen na rekonstrukci či výstavbu, uvažují Starostové

Debatu o možném omezení podpory stavebního spoření ze strany státu otevřel Bernard v pátek v ČT. „Můžeme dále debatovat o daňových výjimkách, které jsou třeba na stavební spoření, které už svému účelu dávno přestalo sloužit,“ řekl.

V pondělí Bernard upřesnil, že by koalice mohla omezit výplatu až dvoutisícové roční státní podpory tím, že by lidé museli celou naspořenou částku použít na stavbu nebo opravu bytu či domu. „Jestliže říkáme, že peníze nejsou využívány na podporu stavby, tak buďto zpřísnit, aby peníze byly využívány na stavební úpravy, anebo to zrušit,“ uvedl.

Další vládní strany jsou k jeho plánu vstřícné. „Podle mého názoru by debata minimálně měla směřovat k tomu, jestli ten příspěvek ze strany státu skutečně nepodmínit tím, že bude vynaložen na pořízení bydlení nebo jeho úpravu,“ sdělil také místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS).

Podle předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Marka Výborného bude téma diskutováno v rámci koalice i v rámci vlády. „Je to věc, která je velmi důležitá, aby byla zacílena skutečně na ty, kteří potřebují pomoci,“ řekl.

Ať si lidé o penězích rozhodnou sami, zní z opozice

V Česku mají smlouvu o stavebním spoření dlouhodobě víc než tři miliony lidí. Stát jim jen letos hodlá díky státní podpoře poslat přes čtyři miliardy korun. A právě část této sumy by mohla vláda ušetřit.

Kvůli případnému omezení státní podpory stavebního spoření by museli poslanci změnit zákon. Opoziční strany ale mají už nyní k návrhu výhrady. „Já si myslím, že by to mělo zůstat tak, jak to je. Jestliže si někdo po těch šesti letech naspoří a poskytne to třeba na vzdělání dětí, to je přece také forma investice,“ reagovala předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

„Vy tam naspoříte. Přes devadesát nebo pětadevadesát procent jsou vaše prostředky. A stát by vám s nimi zakázal volně nakládat. To si nemyslím, že by bylo úplně dobře,“ kritizoval místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD).

Vládní koalice by měla projednat změny ve státní podpoře stavebního spoření během jara. Pokud se na nich dohodne, začnou platit od 1. ledna roku 2023.