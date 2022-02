Na Hrad míří kvůli skartaci tajné zprávy i pracovníci NBÚ

„Můžu potvrdit, že slovo omylem tam zaznělo, nebudu říkat v jaké konotaci. Zaznělo tam do určité míry i zpochybnění termínu mimořádná skartace,“ sdělil předseda bezpečnostního výboru Pavel Žáček (ODS).

Kolem nakládání s tajnou zprávou BIS o zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích na Hradě je podle předsedy sněmovního výboru pro bezpečnost mnoho nejasností. Proč ji prezident nedostal hned, kdo mu ji předal a za jakých okolností „omylem“ zmizela.

„Trvám na tom, že moji spolupracovníci v ničem nepochybili a jestli za tím chce někdo něco hledat, tak je to jen, jak jsem říkal, skandalizace prezidentské kanceláře,“ ohradil se vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář.

Vysvětlit svůj postup ale bude muset prezidentská kancelář i poslancům. A to ve čtvrtek. „Bezpečnostní výbor požaduje někoho, kdo přichází do styku a má v kompetencích utajované materiály, takže podle toho se budu radit, kdo případně by se tam měl dostavit,“ doplnil Mynář.

Fungování hradního archivu a spisové služby už prověřují i kontroloři ministerstva vnitra. V prezidentské kanceláři budou ještě pět dní.