Ministr spravedlnosti Blažek prověří obsazení míst, která souvisí s Vězeňskou službou

„Asi bychom neměli trestat rodinné příslušníky za to, že někdo z nich něco dělá. Na druhé straně je ale pravda, do jaké míry je zdravé, aby se v tom systému uchytávali na vedoucích místech,“ uvedl Blažek a dodal, že o rodinných vazbách nevěděl, údajně to zjistil tento pátek.

Blažek uvedl, že o rodinných vazbách svého náměstka se šéfem odboru kontroly Vězeňské služby nevěděl. „Je pravda, že příbuzenské vztahy by takto být – viděno zvnějšku – neměly,“ řekl. Věc chce s Dohnalem probrat. Považuje za vyloučené, aby se Dohnalův bratr přihlásil do výběrového řízení na stálé vedení odboru kontroly.

Blažek reagoval i na informace, že stížnosti z vězeňství má na ministerstvu spravedlnosti na starosti Jaroslav Gruber, bývalý náměstek generálního ředitele VS a někdejší šéf pankrácké vazební věznice. Ten z těchto funkcí odešel podle některých médií kvůli řízení v opilosti. „Ve velmi krátké době se tím budu zabývat, všemi těmi věcmi,“ řekl Blažek s tím, že teprve potom chce rozhodovat o případných změnách.

V otázce letošního rozpočtu VS Blažek připustil, že peníze škrtnuté v návrhu rozpočtu nynější vlády proti návrhu předchozího kabinetu bude nutné během roku věznicím vrátit. Rozpočet VS v návrhu rozpočtu přepracovaném novou vládou klesl o půl miliardy korun. Podle Blažka se může během roku stát, že budou potřeba v rozpočtu přesuny. „Teď to ale nikdo neví a uděláme všechno pro to, aby se ty přesuny dělat nemusely,“ řekl.

Blažek zároveň řekl, že škrtnutá miliarda se ve VS nijak neprojeví. „Proto, že jsou to výdaje ze zákona, tak ty peníze se nakonec nějak najít musí. A to mě rozčiluje nejvíc, že jsou to škrty na papíře, že to šetření je virtuální,“ komentoval Vondráček.

Nárůst stíhaných členů Vězeňské služby Blažek nepovažuje za alarmující

Přes nárůst trestně stíhaných příslušníků VS v posledních letech si Blažek nemyslí, že jde o systémové selhání. Upozornil, že soudy ročně uloží tresty dvěma až třem příslušníkům VS z celkového počtu dvanácti tisíc. Podle Blažka jde o marginální čísla a množství podobných případů v Česku je zcela srovnatelné s okolními státy.

Ministr uvedl, že mu šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) potvrdil, že Vězeňská služba stíhané případy téměř vždy podchytí sama a obrátí se pak na GIBS s tím, aby se věc vyšetřovala. Podle údajů GIBS počet stíhaných příslušníků VS postupně vzrostl ze 16 v roce 2018 na loňských 47.