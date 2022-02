Chybí dva a půl tisíce sester. Válek chce posílit vzdělávání a změnit kompetence zdravotníků

Posílení systému

Za pár let by mohlo být ještě hůř. Kvůli nízkému počtu studentů. Ročně obor všeobecné ošetřovatelství dokončí zhruba 1500 lidí. „Nejčetnější skupina sester ve věku od 45 do 55 let začne odcházet do důchodu. Za patnáct let systém může zkolabovat,“ varuje děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice Jana Holá.

Ministr Válek chce proto kapacity vysokých škol navýšit. Vzrůst by ale podle něj měl i počet dalších pracovníků ve zdravotnictví. Ti by pak za sestry mohli převzít část povinností, třeba administrativu.

„Ve zdravotnictví je prostor i pro nezdravotnické profese, pro technický personál. Musí být také finančně ohodnoceni,“ deklaruje Válek. Šéf resortu zvažuje i změny v kompetencích jednotlivých profesí a také rozšíření možnosti jejich vzdělávání. Plány chce ministr dokončit do dvou let.