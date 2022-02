Druhorepublikoví politici Beran a Syrový zemřeli s cejchem kolaborantů. Příbuzní usilují o očištění jejich jmen

„Tvůrci druhé československé republiky se domnívali, že nastal čas, kdy budou moct budovat nový politický systém, který se vyznačoval něčím, co označujeme jako autoritativní demokracii,“ vysvětluje historik Michal Pehr.

Podle něj se tehdy často objevovala teze, že když jsme nemohli s nacistickým Německem bojovat, musíme najít způsob, jak s ním kooperovat.

Historik a autor monografie o Rudolfu Beranovi Jaroslav Rokoský míní, že byl na vládu vytvářen tlak zdola. „Bohužel od české veřejnosti, a nešlo jenom o tu krajní pravici, v danou chvíli o české fašisty, ale šlo také o intelektuály, advokáty, lékaře, kteří začali ze svých řad vylučovat třeba své židovské spoluobčany,“ uvedl.

Pro Berana si přišlo gestapo

V polovině března 1939 přišla německá okupace, v dubnu 1939 vznikla nová protektorátní vláda, v níž nezasedl ani Jan Syrový, ani Rudolf Beran. Syrový se stáhl do ústraní a finančně podporoval odboj. Beranův osud byl mnohem dramatičtější. „Ihned po 15. březnu se Beran zapojil do domácího odboje. Ten byl soustavný a rozsáhlý, takže když si pro něj 7. května 1941 přišlo gestapo do jeho pražské vily na Vinohradech, tak to nebylo žádné překvapení,“ přiblížil Rokoský.

„Rudolf Beran byl postaven před lidový soud v Berlíně. Nacistický prokurátor pro něj tehdy žádal trest smrti,“ uvedl Rokoský. Beran vyvázl s deseti lety těžkého žaláře a s peněžitou pokutou sto tisíc říšských marek, nacisté mu také zkonfiskovali majetek.

Ve druhé polovině roku 1943 byl Beran propuštěn do domácího vězení v rodných jihočeských Pracejovicích, kde se dočkal osvobození 6. května 1945.

Ovšem 14. května byl opět zatčen, tentokrát československými orgány. Domů už se nikdy nevrátil. „Byl odsouzen k dvaceti letům těžkého žaláře. Vězněn byl ve Valdicích, na Mírově a nakonec v Leopoldově, kde také koncem února 1954 zemřel s cejchem zrádce národa,“ vysvětlil Rokoský.