Od 19. února bude smět na akce více lidí, navrhuje vláda

Po zrušení covidových certifikátů bude do 18. února dál platit pro účastníky hromadných akcí limit nejvýše tisíc sedících diváků. Ostatních hromadných akcí včetně volnočasových pro děti se může účastnit maximálně sto účastníků. Pro období od 19. do 28. února se maximální počet zvýší na 500. V případě sedících bude možné počet nad tisíc diváků navýšit o 50 procent zbývající kapacity. Vyplývá to z návrhu, který projedná vláda.