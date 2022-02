Lidé bez očkování mohou do restaurace, rozhodl soud

Časový odklad účinnosti zdůvodnil Mikeš vážností současné epidemické situace. „Je nedobrá, zvládání průběhu epidemie není v rukou moci soudní, ale výkonné, my jen zkoumáme zákonnost opatření. Chtěli jsme dát ministerstvu zdravotnictví prostor, aby na situaci mohlo reagovat,“ řekl Mikeš.

Pandemický zákon podle soudce Petra Mikeše podobnou regulaci restaurací a hotelů neumožňuje. Zákon o ochraně veřejného zdraví by sice regulaci umožňoval, avšak jen za situace, kdy ohniskem choroby je celá země a podezřelým z nákazy každý její občan. Ministerstvo však v odůvodnění opatření z konce loňského roku, tedy už za ministra Válka, s takovou argumentací nepřišlo.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ve sněmovně sdělil, že kdyby platila novela pandemického zákona, tak by opatření bylo právně nenapadnutelné. Opatření označil za „bezesporu správné“. Sněmovna o pandemickém zákonu jedná už druhý den .

Ministerstvo buď může prokazovat, že situace je extrémně špatná a celá země je ohnisko covidu-19, anebo by musela vláda vyhlásit nouzový stav a regulaci restaurací a hotelů zajistit krizovým opatřením.

NSS nevyloučil, že v budoucnu škrtne i další části opatření, obdržel asi deset jiných návrhů. „Minimálně jeden jde velmi podrobně do odborných podkladů, ze kterých ministerstvo zdravotnictví vycházelo. Nemůžu tedy vyloučit, že rozsah zrušení opatření bude ještě větší,“ doplnil Mikeš.

Z rozsudku také vyplývá, že cílem nynějších ministerských opatření nemá být nepřímé nucení lidí k očkování. „Tím by se totiž z dobrovolného očkování stalo prostřednictvím mimořádného opatření očkování povinné, neboť osobám neočkovaným by nezbývalo nic jiného, než se nechat naočkovat, pokud by chtěly běžně žít,“ řekl Mikeš.