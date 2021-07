Hotely ve městech stále čekají na turisty. Obsazené jsou sotva z pětiny

„Z celkového počtu 640 pokojů v pátek máme obsazeno 65, v sobotu zatím 29,“ popisoval ve čtvrtek Vlastislav Šos, ředitel hotelu Olympik a viceprezident Asociace hotelů a restaurací ČR. Ze čtyř hotelů, které provozuje, má otevřeno jeden. Ještě před dvěma lety touto dobou přitom byly všechny plné asi ze tří čtvrtin. V sedmi jídelnách tam běžně podávali 1400 snídaní denně, teď je to nanejvýš padesát.

Podobně jsou na tom i další velké hotely. Kapacitu mají zaplněnou maximálně z pětiny. Před dvěma lety to přitom bylo až z devadesáti procent. „Bohužel Praha je závislá na zahraniční klientele a ta tuzemská nenahradí počty zahraničních klientů,“ vysvětluje Šos.

95 procent zákazníků tvořili cizinci

Dříve do hotelu Palais Art Hotel Prague jezdili z 95 procent cizinci. Teď tvoří stejné procento klientů Češi. Jenže těch je co do počtu daleko méně a rezervace na léto nepřibývají. „Očekáváme kolem 13 až 15 procent obsazenost a žádná predikce neukazuje, že by se to mělo zlepšit, takto budeme pravděpodobně fungovat do září, října,“ předpokládá Josef Neufus, ředitel hotelu Le Palais Art Hotel Prague.

V hotelu sice mají finanční rezervy, jenže aktuální fungování je pro hotely dlouhodobě neudržitelné. „Obvykle jsou hotely ekonomicky koncipovány tak, že čtyřiceti až padesátiprocentní obsazenost je takový ten bod zvratu, kdy hotel začíná vydělávat, a to zatím v nejbližší době nehrozí,“ vysvětluje Neufus.

V centru Prahy už zmíněnou hranici občas překročí. Skupina Bauer Hotel Group ale má jeden ze svých tří hotelů kvůli nízkému zájmu stále zavřený. „Když to porovnáme, ve stejný den v roce 2019 jsme touto dobou měli stoprocentní obsazenost,“ říká Petr Bauer, výkonný ředitel Bauer Hotel Group. Finančně tak stále tratí, kvůli aktuálně převažující české klientele totiž navíc museli jít s cenou dolů.

„Momentálně nabízíme pokoje v průměru za 1500 až 2 tisíce korun a v roce 2019 to bylo dvakrát tolik,“ srovnává Bauer. Hoteliéři teď očekávají, že se místa v rezervačních systémech zaplní teprve, až budou zase plná i tato místa v centru města.

Najít rozumný střed

„Zatímco dříve Praha bojovala s přemírou turistů a měli jsme v roce 2019 osm milionů turistů, což je podobný počet jako v Římě (který je ale dvakrát větší), teď jich má zase málo. V roce 2020 to bylo jen 2,2 milionu turistů a nyní je to ještě méně – za první tři měsíce letošního roku to bylo jen 80 tisíc návštěvníků,“ okomentoval situaci primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti).

„Musíme se znovu dostat do nějakého pásma mezi tím, už proto, že v Praze vybrané daně se přerozdělují do celé země a pomáhají v regionech“ dodal primátor. „Praha generuje čtvrtinu HDP země a zůstává u nás sedm procent daní,“ upřesnil.

Problém s úbytkem turistů se ale netýká jen Prahy, ale i dalších velkých měst. „Také v Brně je cizí jazyk slyšet méně, než to bývalo před koronavirem,“ připouští primátorka města Markéta Vaňková (ODS). Odhaduje, že zahraničních turistů je nyní v Brně méně o vyšší desítky procent. Přesto Brno podle ní nebylo na zahraničních návštěvnících tolik závislé jako Praha. Moravské metropoli během pandemie chyběly hlavně veletrhy.

Města se snaží situaci alespoň částečně vykompenzovat lákáním tuzemských cestovatelů. Nabízí jim řadu speciálních akcí, slev a voucherů na památky. „Máme systém určité podpory, říkáme tomu Brnopas a funguje tak, že když se u nás někdo ubytuje alespoň na jednu noc, dostane kupon v hodnotě tři sta korun, získá volné vstupy například do brněnského podzemí, zahrad známých brněnských vil, nebo do brněnské zoo,“ popsala Vaňková.

„Do řady dalších míst je vstup zlevněný a turista může také využívat hromadnou dopravu zdarma,“ dodala primátorka. Obdobné systémy má i Praha a řada dalších větších českých měst.