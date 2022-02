Konečná chce garanci neutrální Ukrajiny. Fischer jí připomněl budapešťské memorandum

Konečná je přesvědčena, že takzvaný normandský formát jednání – tedy schůzky představitelů Ruska, Ukrajiny, Německa a Francie – má stále smysl a mohl by otupit rétoriku amerického prezidenta Joea Bidena, tu předsedkyně komunistů považuje za válečnou. Německo a Francie mohou podle Konečné garantovat, že budou dodržovány minské dohody.

Napětí kolem Ukrajiny se v nadcházejícím týdnu chystá řešit mimo jiné francouzský prezident Emmanuel Macron, který zamíří nejprve do Moskvy na jednání s Vladimirem Putinem a následně i do Kyjeva, kde se sejde s Volodymyrem Zelenským.

Ukrajina je v současnosti rozdělena a někteří se na jejím území snaží realizovat mocenské zájmy, míní Konečná a hovoří v té souvislosti o Spojených státech, nikoliv Rusku. Europoslankyně také ocenila, že český prezident Miloš Zeman by případně nesouhlasil s vysláním českých vojáků do východního křídla NATO.

Kateřina Konečná nechce, aby se Česko podílelo na napětí, a to ani darováním či prodejem munice na Ukrajinu, jelikož výzbroj může přijít do rukou polovojenským jednotkám či být použita proti civilistům. „Mír nedělají dodávky zbraní, nikdy v historii se tak nestalo,“ říká. Je také přesvědčena, že naši bezpečnost nelze obhajovat tím, že způsobíme nebezpečí jinde, což podle předsedkyně KSČM činí Washington přesouváním jednotek v Evropě.

„Pokud Ukrajina přichází, že potřebuje pomoci, tak bych řekl, že je potřeba začít naslouchat,“ podotýká šéf senátního zahraničního, obranného a bezpečnostního výboru. Zdůrazňuje, že ačkoliv od Macronovy cesty na východ nemá velká očekávání, bude dobrou zprávou, pokud zůstanou otevřené komunikační kanály do Kremlu.

O minských dohodách mluví jako o špatně vyjednaných a nenaplnitelných Fischer a odkazuje k budapešťskému memorandu z roku 1994, v němž se Ukrajina zavázala vzdát se svého jaderného arzenálu, zatímco Spojené státy, Británie a Rusko Kyjevu poskytly bezpečnostní garance. Proto Fischer poznamenává, že Kyjevu by nyní bylo těžké vysvětlovat, že nové závazky budou platit, když Rusko porušilo dohody z Budapešti anexí Krymu a okupováním východní Ukrajiny.

„Miloš Zeman zřejmě nemá všechny informace, možná mu některé utajované omylem skartovali,“ poznamenává k tomu Fischer s tím, že český prezident by neměl hovořit o takzvané finlandizaci Ukrajiny, ale měl by podpořit její hranice stanovené budapešťským memorandem. Senátor zároveň zdůrazňuje, že nelze rozhodovat místo Ukrajinců a je potřeba počkat, o co požádají. Vyslání českých jednotek podle něj vůbec není na pořadu dne.

Fischer také vnímá požadavky, s nimiž Moskva přišla směrem k Severoatlantické alianci a Spojeným státům, jako nepřijatelné a ultimativní. NATO podle něj odpovědělo plně v souladu s tím, kde vidí garance vlastní bezpečnosti Česko. Fischer apeluje na posílení připravenosti a nachystání sankčních balíčků namířených například proti oligarchům v nejbližším okolí Vladimira Putina. „Z toho mají velký strach, že by sankce opravdu bolely,“ věří.