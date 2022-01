Ministři našli prvních zhruba deset miliard úspor. Jejich cíl je ale osmkrát větší

Největší rozpočtovou kapitolu má ministerstvo práce a sociálních věcí. Spravuje ho předseda lidovců Marian Jurečka. Ten má v plánu letos utratit 740 miliard korun. To je víc než třetina celého státního rozpočtu.

Přes devadesát procent těchto výdajů určuje zákon. Jurečka zatím našel v provozních výdajích škrty za stovky milionů. „Prostě půjdeme na dřeň, opravdu, bude to něco, co nás bude bolet, ale chci to udělat tak, aby to bolelo nás uvnitř toho resortu a aby se to nedotklo lidí,“ plánuje ministr.

Opozice kritizuje nezvýšení platů

V některých resortech ale údajně nejde uspořit výrazné částky. „Je zapotřebí naši armádu modernizovat a plnit závazky vůči Severoatlantické alianci, ale i vůči sami sobě, protože vnímáme tu realitu. Bezpečnější svět bohužel nebude,“ říká ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

„Jsme sice velký resort s velkým rozpočtem, ale velká část toho rozpočtu jsou naprosto mandatorní (povinné) výdaje,“ hájí svůj obor ministr školství Petr Gazdík (STAN). Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ale zdůrazňuje odhodlání všech členů kabinetu šetřit. „Není to tak, že se ministři podvolí. Je to ambice celé vlády.“