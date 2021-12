Internetem se šíří příspěvky s falešnými výroky odpůrců očkování. Lhát se nemá, reagoval Orko Vácha

Virtuální svět získal dle Koubského na důležitosti zvláště v posledních dvou letech. „Odehrávají se tam rozumné komunikace, dobré výměny informací, přátelské vazby, agresivita, nesmysly, všechno dohromady tak, jak to přináší život. Je potřeba se v tom umět orientovat přesně jako ve fyzickém životě. Rozdíl je ale v tom, že ve fyzickém životě to většinou umíme a ve virtuálních prostorech většinou ještě ne,“ doplnil.

Za agresivitou některých uživatelů stojí anonymita prostředí, domnívá se Vácha. Kvůli vystupováním pod přezdívkami je podle něj problematické sociální sítě vnímat jako zdroj relevantních informací. „Pro mě je podmínka diskuse, abych věděl, co to je za člověka,“ řekl.

Internetové příspěvky vkládají odpůrcům očkování do úst falešné výroky

Odpůrci vakcín píšou na sítích o životě ve lži, o otečkovaných, zastánci jim to vracejí. Po internetu například kolují fotomontáže Daniela Landy, který je známý brojením proti očkování, jemuž zdravotníci aplikují vakcínu. Obrázky doprovází i falešné výroky. „Chápu, když to je jednou, je to recese a všichni ví, že to je recese. Ale velmi bych si přál, aby obě strany nezačaly používat lež do svého arzenálu zbraní. Lhát se prostě nemá,“ okomentoval Vácha.

Podle Koubského jde možná o další znak rozštěpené společnosti. „Ještě před několika měsíci bych bez váhání řekl, že to je jenom tlachání. Ale situace se přiostřuje každým okamžikem a v zahraničí koneckonců vidíme, že střety jsou už často ostřejší než jenom verbální,“ uvedl komentátor.