Ostravské nemocnice posilují ostrahu. Agresivita vůči zdravotníkům narůstá

S nadávkami, nepříjemnými telefonáty od příbuzných a někdy i kopáním do dveří ordinace se teď lékaři i sestry v nemocnicích potýkají mnohem častěji než před pandemií. S agresivním chováním má zkušenost chirurg městské nemocnice v Ostravě Karel Nikl i jeho kolegové. „Konkrétních příkladů bohužel je na každé službě několik. Je to v podobě verbální agrese, nevhodného chování, afektovanosti,“ popsal chirurg.

Nemocnice proto navýšila ostrahu, a to především na urgentním příjmu, kde je takové chování pacientů nejčastější. „My jsme to intenzivně řešili v souvislosti se zvyšujícím se počtem nežádoucích událostí. Tato vlna pandemie je opravdu charakteristická, co se týče zvýšeného množství ataků,“ popsala náměstkyně ředitele nemocnice pro personalistiku Kateřina Kyselá.