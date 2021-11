Prezident dopoledne zřejmě opustí nemocnici, byl v ní měsíc a půl. V pátek chce v Lánech jmenovat nového premiéra

Přestože šéf lékařského konzilia radícího nemocnici s péčí o prezidenta Tomáš Zima v minulých dnech hovořil o tom, že by Miloš Zeman mohl dostat propustku z nemocnice, kam by se po několika dnech opět vrátil, nakonec hlava státu zřejmě opustí špitál nadobro. O jeho propuštění psaly s odkazem na své zdroje ve čtvrtek web Seznam Zprávy i agentura ČTK, mělo by se tak stát v dopoledních hodinách.

Podle informací ČT by mohl prezident nemocnici opustit mezi desátou a jedenáctou hodinou. To odpovídá i času, kdy byl propuštěn po předchozí hospitalizaci v září. Samotná nemocnice propuštění Miloše Zemana nepotvrdila, stejně tak ho zatím nepotvrdila hradní kancelář. Ta svolala tiskový brífink, ale až na odpoledne.