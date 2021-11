Stav prezidenta se zlepšuje, může jmenovat Fialu, míní Zima

přehrát video Tomáš Zima v 90' ČT24: „Aby pan prezident byl několik dní v domácím ošetřování, je možné.“

Kdy pana prezidenta propustíte z nemocnice? Důležité je, že stav pana prezidenta se zlepšuje, což bylo vidět i při rozhovoru s panem designovaným premiérem Fialou i při jeho vystoupeních. Samozřejmě jeho chronická nemoc i věk vždy vedou k tomu, že jsou hospitalizace delší než u mladých lidí. Otázka propuštění nebo propustky na několik dní do domácí péče – do Lán nebo na Pražský hrad – je k diskusi. Nechci říkat, jestli to bude ve čtvrtek, v pátek, příští týden. Co je podstatné říci, vždy o tom rozhoduje pacient. Nemocnice není vězení, je to vždy diskuse ošetřujících lékařů s panem prezidentem nebo obecně pacientem. Takže jde o propuštění na několik dní? Ne úplně. K diskusi jsou možnosti propuštění pacienta na jeho žádost, anebo to, co bývá u chronických pacientů, že jdou na propustku na několik dní domů a mohou se aklimatizovat na domácí prostředí. Variant je několik. To znamená, že ještě není rozhodnuto, jestli pan prezident jmenuje v pátek předsedou vlády Petra Fialu v Lánech? Já si myslím, že v pátek pan prezident bude jmenovat pana Petra Fialu premiérem.

Mluvil jste o tom, že jde také o přání prezidenta. To znamená, že jako lékař byste ještě doporučoval delší pobyt v nemocnici, nebo ne? Aby pan prezident byl několik dní v domácím ošetřování při zajištění kvalitní ošetřovatelské péče, je možné. Proč by to nemohlo být tento pátek nebo tuto sobotu? Je to k diskusi a bavíme se o tom. Jaká doporučení budete dávat, pokud by byl pan prezident propuštěn v pátek, pokud by jmenoval Petra Fialu? Je to určitý ceremoniál. Jsme zvyklí na náležitosti, které to má. Asi to bude nějak omezeno. Jaká doporučení jste mu dával, jaká doporučení jste dával Pražskému hradu? Doporučení dávají ošetřující lékaři. Konzilium je spíše z hlediska zdravotní péče. My se domníváme, že v Lánech nebo na Pražském hradě má být ošetřovatelská péče. O tom se intenzivně jedná, aby toto bylo zabezpečeno. Ten akt proběhne určitě důstojně. Prostředí může být kdekoliv, jako bylo setkání v Ústřední vojenské nemocnici. V Lánech pan prezident už předtím byl na vozíku, takže to asi bude v tomto duchu i teď. Ale nespojoval bych hospitalizaci a jmenování pana Petra Fialy premiérem. Pan prezident jasně sdělil, že chce v pátek jmenovat Petra Fialu premiérem, a to se určitě stane.

Ale také sdělil, že v následujících dnech se chce setkávat s ministry. To je hodně lidí, máme i složitou epidemickou situaci a musíme brát ohled na to, že pan prezident potřebuje ještě klid. Předpokládám, že není úplně zotaven. Tak mě zajímá, jak budou ta jednání probíhat – z vašeho pohledu. Co mu budete doporučovat, jestli budou panovat nějaká omezení? Věřím, že budoucí ministři jsou očkováni, že budou zachovávat opatření, jako je nošení respirátorů. To jsou standardní opatření, která máme v každodenním životě všichni, tak proč činit výjimky. Jednání samozřejmě mohou probíhat, pan prezident je schopen setkat se s několika osobami denně. Je to třeba rozfázovat, aby to nebylo po půlhodinách nebo hodinách. Aby byla třeba dvě, tři dopoledne nebo jedno, dvě odpoledne. Ale to vždy rozhoduje ten člověk, který si k sobě někoho pozve. Schůzky mohou proběhnout třeba i v Ústřední vojenské nemocnici – nebo v Lánech. Jak si máme vysvětlit to, že na začátku byly predikce, které šly i směrem k Senátu, nepříznivé, a teď tady máme docela nabitý program. Je to o tom, že prezident vidí, že je třeba jednat rychle, nebo je to o tom, že se jeho zdravotní stav prudce zlepšil? Kdybyste měla časovou osu 8. nebo 9. října, pak za dva týdny bylo vyjádření Ústřední vojenské nemocnice pro Senát a pak bylo naše vyjádření 5. listopadu. To je doba jednoho měsíce. V té době se stav pana prezidenta výrazně zlepšil. Během doby mých návštěv se také stav pana prezidenta zlepšoval. Na začátku je zlepšení dramatické, teď je spíše mírnější, je ve stabilním stavu – což je dobré. Vždy hodnotíte prognózu pacienta v daný den. Jeden den je pacient ve stavu, kdy je mu nedobře, je ve vážném stavu, a za týden, za dva se vylepší. Je to jako u jakékoli jiné nemoci. Když máte chřipku, tak první dva dny je vám špatně, a postupně se zotavujete.