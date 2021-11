Zavést celostátní lockdown, či nikoliv? Vondráček, Okamura a Grolich se neshodli na opatřeních

Jihomoravský hejtman zároveň dodal, že kvůli této nečinnosti teď musí kraje apelovat na regionální hygieny, aby vydaly alespoň nějaká opatření. Je však toho názoru, že restrikce by se měly vydávat na celostátní úrovni a nikoliv na území jednoho kraje. „Ty problémy, co máme teď na Moravě, tak za čtrnáct dní budou v ostatních částech republiky,“ podotkl.

„Hygieny podléhájí ministerstvu zdravotnictví. Jak resort, tak hygieny už dávno mohly konat. A za mě ta opatření měla být před čtrnácti dny, před třemi týdny zavedena, abychom se nedostali do situace, v jaké jsme teď,“ prohlásil Grolich.

Podle Grolicha se Jihomoravský kraj chystá zavést podobný model jako Zlínský kraj. Ve středu o tom budou představitelé regionu s hygieniky jednat.

Plošná opatření nefungují, tvrdí Okamura. Vondráček zdůrazňuje očkování

„Pan hejtman evidentně preferuje plošná opatření. Já říkám, že už to tady bylo a že to nefunguje,“ ohradil se Okamura. Podle něj je v této chvíli nutné zacílit na rizikové skupiny a také více zapojit do léčby nemocných covidem praktiky. Za důležité také považuje umožnit testování na protilátky. Zopakoval, že hnutí SPD je proti celostátnímu lockdownu.

Bývalý šéf sněmovny Vondráček podotkl, že si rozhodně nehraje na žádného epidemiologa. „Jenom tvrdím, že v jednotlivých krajích probíhá základní dialog mezi nemocnicemi a krajem, zasedá příslušná komise, probíhají nějaká doporučení a na základě tohoto dialogu ve Zlínském kraji bude od pondělí omezení setkávání lidí. Situace není všude stejná,“ prohlásil. Podle Vondráčka je v tuto chvíli zásadní poslouchat nemocnice.

Plošný lockdown považuje za primitivní řešení, které nesmírně zatíží celou společnost. „Pořád číslo jedna je očkování,“ konstatoval.