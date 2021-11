Zřejmě nikdy v historii České republiky jsme nebyli v tak vážné situaci jako teď, říká Fiala

přehrát video Kandidát na premiéra Petr Fiala v Událostech, komentářích

„Celou dobu, co jsme jednali, tak jsem měl pocit, že se všichni chtějí domluvit. Myslím, že jsme se dokázali domluvit na základních parametrech naší budoucí koaliční spolupráce během rekordní doby měsíce od voleb,“ připomíná optimisticky Fiala. Voliči podle něj dali koalicím se 108 poslanci silný mandát. Pokud by Piráti v rámci svojí strany nakonec neodsouhlasili účast ve vládě, měnily by se dle Fialy personálie, ale ne program. „Věřím, že dokáží přesvědčit svoji členskou základnu, že má dát koaliční spolupráci a programu pro Českou republiku důvěru,“ doufá Fiala. Předseda ODS se jako kandidát na premiéra už přes videohovor bavil s prezidentem Milošem Zemanem, který je v nemocnici. Prezident podle něj má zájem, aby byla nová vláda rychle v řádu týdnů. „Snažím se o to, aby i přesto, že máme rozdílné názory na řadu věcí, tak aby tu fungovala komunikace a všichni dělali to, co podle ústavy mají,“ avizuje Fiala.

Článek 66 už jen jako krajní řešení Další schůzka s prezidentem by dle jejich domluvy měla být po demisi vlády Andreje Babiše (ANO). Fialův postoj k aktivaci článku 66 ústavy a přenesení prezidentských pravomocí je rezervovaný. „Pokud to bude jen trochu možné, tak nikdo z nás z koalice SPOLU, z ODS nechce ten článek uplatnit jen tak bez vážného důvodu,“ deklaruje Fiala. Článek 66 by se musel aktivovat v momentě, kdy by se ukázalo, že prezident není schopen vykonávat svoji funkci, například přijmout demisi nebo jmenovat novou vládu, myslí si. Změnou k lepšímu je podle šéfa ODS to, že prezident Zeman komunikuje s veřejností i ústavními činiteli a je připraven konat. Nyní je dle Fialy potřeba počkat, jak se bude stav prezidenta zlepšovat, a mít s ním trpělivost. Předpokládá, že prezident Zeman bude chtít s některými budoucími ministry mluvit a slyšet jejich koncepci, blokování jím předložených kandidátů ale odmítá. „Jsem přesvědčen, že není kam ustupovat. Snažil bych se pana prezidenta přesvědčit, že má jmenovat vládu v tom složení, jak mu ji navrhnu,“ říká Fiala.

Zahraniční politika Kandidát na ministra zahraničí Jan Lipavský (Piráti) se domnívá, že dosluhující ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) by se neměl stát velvyslancem ve Finsku. Lipavský Deníku N řekl, že výhrady má i k vyslání zástupce ředitele zahraničního odboru prezidentské kanceláře Petra Pirunčíka na Ukrajinu. Podle Fialy je s novou vládou především důležité, aby vystupovala ona i celá republika jednotně směrem do zahraničí. I proto také chce zřídit post zmocněnce pro evropské záležitosti. „Zahraniční politika musí být koordinovanější, dokonce bych chtěl o ní pravidelně mluvit s opozicí, abychom dosáhli minimální národní shody,“ doufá Fiala. Zřídit by chtěl také zmocněnce pro národní bezpečnost, který by například koordinoval jednotlivé bezpečnostní služby. „Čelíme hybridní válce, spoustě dezinformačních kampaní, nemůžeme to jen tak nechat a tahle pozice by tomu mohla pomoci,“ myslí si Fiala.

