Z budovy ÚSTR je torzo. Projekt rekontrukce měl chyby, potvrdilo ministerstvo. Další peníze dát nechce

„Pro mě je to velmi smutný pohled, protože vím, co za tím je práce,“ uvedl poslanec a bývalý ředitel ÚSTR Pavel Žáček (ODS) s tím, že tak velká budova k instituci patřila, byla podle něj baštou vyrovnávání se s totalitní minulostí.

Budova Ústavu pro studium totalitních režimů je torzem již čtvrtým rokem. Nikdo přitom neví, co bude dál. Ze státního rozpočtu se do budovy investovalo již zhruba šedesát milionů korun.

Podle některých jde ale o věc názorů. „Kontrola má právo na svůj názor, my máme svůj názor. Teď to prověřuje zas někdo další, takže uvidíme, jak to – v tuto chvíli tříleté – prověřování dopadne,“ myslí si Ondřej Matějka.

Vedení ÚSTR pochybení odmítá

Vedení Ústavu pochybení nadále odmítá. „Za své selhání to nepovažuji, protože stav budovy není jenom výslednicí toho, co jsme dělali my, je to výslednice více věcí, především charakteru té budovy, která je z poloviny sedmdesátých let. Její nosná konstrukce je ocelová, původně plánovaná pro nízkopodlažní budovy, tedy jaksi experimentálně použitá pro výškovou budovu. Zároveň kvalita stavebnictví z té doby není velká,“ hodnotí Matějka.

Na Ústav dohlíží sedmičlenná rada, kterou volí Senát. K závěrům kontroly ministerstva financí je zatím opatrná. „Kontrol chodí spousty. Když najdou nějaká pochybení, tak se proti tomu můžete odvolat, přijde arbitr a ten to posuzuje. Je to zcela standardní postup a toho bych se držel,“ uvádí místopředseda rady Junek.

Budova v rozkladu komplikuje rozvoj svého okolí

Sídlo ÚSTR stojí na pražském Žižkově. Dříve se ulice jmenovala Havelkova podle představitele Rudých odborů Václava Havelky. Podařilo se ji však přejmenovat na Siwiecovu podle polského vlastence Ryszarda Siwiece, který se v roce 1968 upálil na protest proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa.

Podle starosty Prahy 3 Jiřího Ptáčka (TOP 09) se lidé ptají, jak je možné, že budova dospěla do takového stavu. Problémem je i to, že se komplikuje rozvoj celého území. Jde o místo v centru Prahy, jen pár minut od Václavského náměstí.

ÚSTR chce dalších 300 milionů

Co bude s budovou dál, není jasné. Ústav požaduje dalších tři sta milionů korun, má nový plán na kompletní rekonstrukci „Budova je v tomto stavu, protože se nenaplnil předpoklad, že ministerstvo financí dá peníze. Původní dohoda byla, že připravíme nový projekt. To jsme udělali, už jsme více než rok a půl připraveni stavět, ale ministerstvo za současného vedení nechce rekonstrukci financovat,“ uvádí Matějka.

Ministerstvo financí považuje další třísetmilionovou investici za nehospodárnou. Starosta Ptáček prý ministryni Schillerovou kontaktoval, vizi ohledně budovy ale nezískal. Stejně tak není jasné, co bude se současným vedením Ústavu, které dokázalo z vlastní budovy udělat dům hrůzy.

Mluví se o tom, že by na místo ředitele mělo být vypsáno výběrové řízení. „To záleží na rozhodnutí rady, je to rozhodnutí kolektivního orgánu. Je otázka, jestli vůbec k něčemu takovému dojde. Je otázka, jestli o tom vůbec uvažujeme. To je neveřejná informace,“ řekl k tomu Stehlík.

Podle místopředsedy rady Junka k žádnému pochybení nedošlo. „Někteří kolegové jsou přesvědčeni, že tak se to občas v životě stává, že nikdo za nic nemůže,“ uzavřel člen rady Jiří Liška.