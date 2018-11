ÚSTR vyhodil ekonomku, která varovala před rekonstrukcí sídla. Renovace pak začala a nelze ji dokončit

Varování, že by chystaná rekonstrukce budovy mohla dopadnout tak, jak nakonec skončila – tedy odstrojeným skeletem, na kterém se nepracuje – však předem zaznělo. Bývalá ekonomická ředitelka ÚSTR, která si však nepřeje být jmenována, tvrdí, že se právě toho obávala. Zjistila totiž, že projektová dokumentace vznikla již v roce 2004. „Bylo jasné, že projektová dokumentace z roku 2004 nemůže pojmout novou legislativu, normy a podobně,“ podotkla.

Loni v létě začala oprava pláště budovy ze 70. let, kde od roku 2007 sídlí Ústav pro studium totalitních režimů. Jak vedení ústavu zdůraznilo, byla budova v havarijním stavu. Jenomže po odstrojení se práce zastavily. Teď je v pražské Siwiecově ulici torzo, na kterém nikdo nepracuje.

Vedení ústavu ale nakonec místo zastaralého projektu vyhodilo ekonomku. Nešlo přitom jen o projekt, nýbrž i o peníze. Podle původního plánu měla rekonstrukce stát 140 milionů korun. Vedení ústavu proti vůli ekonomické ředitelky podepsalo dodatky za dalších 40 milionů. Ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra ale tvrdí, že odvolání nesouviselo pouze s rekonstrukcí sídla.

„Důvody byly mnohoznačné, s paní ekonomkou jsem nebyl spokojen dlouhodobě. Nebyla to otázka jen rekonstrukce – že odmítala převzít odpovědnost za to, k čemu byla pověřena. Myslím si, že to je v mé gesci,“ řekl.

Kroky Zdeňka Hazdry podpořila i rada, která na činnost ústavu a jeho ředitele dohlíží. Když se ekonomická ředitelka na radní obrátila, podpořili ji pouze dva z šesti. Člen rady Zdeněk Bárta pro ni nachází jen ostrá slova. „Paní ekonomka nám přednesla něco, co bych nazval poplašnou zprávou. Byla to celá řada informací, které se ukázaly jako nepravdivé,“ řekl. Upřesnit to však nechtěl.

Předseda rady Eduard Stehlík sice ekonomku podpořil, tvrdí však, že sám nemůže mnoho učinit. „Zákon mi neumožňuje nic jiného, než o těchto věcech informovat Policii ČR, což jsem udělal,“ řekl.

Náměstek Matějka je přesvědčen, že vedení ústavu nechybovalo. „Nechali jsme si vypracovat znalecký posudek na náš postup. Závěr je jednoznačný: Že jsme postupovali tak, jak jsme měli postupovat s péčí řádného hospodáře,“ uvedl.