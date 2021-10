Komunisty povede europoslankyně Kateřina Konečná, vyhrála v prvním kole

„Rozhodně nechceme jít cestou vymazání značky KSČM. Co však bude nutné, je nastartovat užší spolupráci se všemi společenskými a politickými organizacemi na levici,“ uvedla s tím, že tak uspěla v eurovolbách a fungovat by taková spolupráce mohla i v komunálních volbách příští rok.

Filip v sobotu delegátům řekl, že jeho kritici stranu rozbíjeli zevnitř, zejména potom co široké vedení KSČM v roce 2018 schválilo dohodu o toleranci s hnutím ANO. „A to prostřednictvím planého radikalismu, když revoluční situace ve společnosti nebyla. Důchody rostly místo o 40 nebo 50 korun o 900 korun, rostla minimální mzda a s ní i mzdy celkem, nezvyšovala se spoluúčast pacientů na zdravotní péči, zajistili jsme návrat některých nerostných surovin do rukou státu a veřejného sektoru. Plnili jsme komunistický, nikoli pouze levicový program. Všechno bylo zpochybňováno a nahrazováno planými slovy a urážkami a neustálým neplněním usnesení ÚV KSČM. To byl žel obraz strany navenek,“ uvedl v proslovu.

Uvedl také, že rozhádaná strana, doprovázená urážkami jedněch druhými, přestala přitahovat nové členy a místo 800 až 900 nových členů z let 2012 až 2015 přijímala jen okolo 200 nováčků ročně, zatímco přirozený úbytek byl téměř 3000 členů.