Češi rozhodují o složení sněmovny. Volební místnosti jsou znovu otevřené

V pátek na několika místech lidé porušili podle policie protiepidemická opatření. První incident v rámci voleb zaznamenali po otevření hlasovacích místností v Pardubicích. Na ZŠ Bratranců Veverkových si zapisovatelka volební komise odmítla nasadit roušku. Na místo musela dojet policie. Přestupek policie postoupila do správního řízení. Podobný incident s voličem, který nechtěl mít roušku, se odehrál i v Brně.

Volební místnosti se znovu otevřely v sobotu v 08:00 a zavřou se ve 14:00. Výsledky voleb se poté začnou objevovat na volebním webu . K dispozici budou průběžně také na webu ČT24 . Český statistický úřad očekává, že v prvních volebních okrscích budou mít komisaři sečteno již kolem půl třetí odpoledne. Oficiální podobu získají výsledky po pondělním projednání Státní volební komisí, a to vyhlášením ve Sbírce zákonů. V ní by se měly objevit v úterý.

Rozhodovat o novém složení sněmovny můžou v Česku dospělí, kterým soud neomezil volební právo. Takových lidí je momentálně něco přes osm milionů. 370 tisíc z nich se podle statistiků ocitlo v roli voliče poprvé v životě. V minulých volbách do dolní komory v roce 2017 mohlo hlasovat téměř osm milionů čtyři sta tisíc lidí. Lístek do urny ale vhodily jen dvě třetiny z nich.

Speciální vysílání k volbám Česká televize odstartuje v sobotu už v deset hodin dopoledne. Postupně nabídne rozhovory s hosty, pohledy do volebních štábů jednotlivých stran a hnutí, v průběhu dne potom přehledně také průběžné i konečné výsledky hlasování.

Po 20. hodině už po oznámení finálních výsledků by do studia měli dorazit zástupci politických uskupení, která voliči svými hlasy poslali do sněmovny. Volební studio má končit hodinu po půlnoci.

Kolik volby stojí?

Organizace voleb vyjde podle ministerstva vnitra na 563 milionů korun. Další výdaje má Český statistický úřad, policie i ministerstvo zahraničí. A o peníze jde i samotným politickým stranám. Každé uskupení, které podpoří aspoň 1,5 procenta voličů, má nárok na stokorunu za každý platný hlas.



Pokud přesáhne hranici tří procent, začne mu stát vyplácet stálý příspěvek. Minimálně šest milionů ročně. Za každou desetinu procenta navíc opět z platných hlasů se částka zvyšuje o 200 tisíc, strop je deset milionů.



Strany a hnutí, jejichž členové se dostali do dolní komory, pak mají nárok také na pravidelný příspěvek za mandát. Ten činí skoro milion na každého poslance. Například za minulý rok stát podle ministerstva financí rozdělil mezi všechny subjekty víc než 560 milionů korun.