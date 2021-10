Začaly volby do Poslanecké sněmovny. Místnosti se zavřou v deset večer, hlasovat bude možné i v sobotu

Volby do Poslanecké sněmovny začaly. Hlasovat je možné v pátek od 14 do 22 hodin a ještě v sobotu od 8 do 14 hodin. Hlasovat mohou všichni občané České republiky, kterým bude nejpozději v sobotu 18 let. Volba je možná pouze osobně ve volebních místnostech v Česku nebo na zastupitelských úřadech v zahraničí, případně do přenosné schránky. Tu si však musí lidé, kteří nedokážou k volbám dojít či dojet, předem objednat.