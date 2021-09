ANO drží v zářijovém modelu Kantaru první místo, náskok před opozičními koalicemi se ale ztenčil

V čele volebního modelu se v září udrželo hnutí ANO se ziskem 24,5 procenta, což je ale o tři procentní body horší výsledek než v srpnu. Data tak podle autorů výzkumu ukazují na zastavení rostoucího trendu z předchozích měsíců a možnou stagnaci voličské přízně. Respondenti se teď odklánějí nejčastěji k SPD, případně k ČSSD, vyplývá z průzkumu.

Na druhém místě by byla koalice Spolu s 23 procenty, což je o dva procentní body výš než posledně. Zisk koalice Piráti a STAN na třetí pozici by byl 20,5 procenta, o půl procentního bodu nižší než v srpnu.

Přísun podpory zaznamenalo Spolu podle autorů výzkumu zejména díky novým voličům ODS, kteří přicházejí v první řadě od Pirátů. Právě přízeň této strany podle dat dále klesá, což je v rámci spojenectví se Starosty kompenzováno tím, že razantně ubylo těch voličů STAN, kteří by koalici s Piráty nepodpořili.

Do sněmovny by se podle aktuálního modelu dostala také ještě SPD s 11,5 procenta, což je o půldruhého procentního bodu víc než v srpnu, a KSČM s pěti procenty. Podle zářijového průzkumu si polepšila ČSSD, zisk 4,5 procenta by ale nestačil na překročení potřebné hranice pěti procent. Úbytek podporovatelů se dotkl hnutí Přísaha, které by mělo čtyři procenta. Uskupení Trikolora, Svobodní, Soukromníci by mělo 2,5 procenta, Volný blok dvě procenta.