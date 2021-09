Lídři z Jihočeského kraje hovořili o hospodaření státu. Na případném zvyšování daní se neshodli

Hlavním úkolem nové vlády bude podle krajské lídryně SPD Ivety Štefanové nastartovat ekonomiku i státní rozpočet. „Jde o to podpořit podnikatele. My jsme prosadili paušální daň pro živnotníky do obratu jednoho milionu korun, i to přispěje,“ řekla s tím, že stát by se už neměl zadlužovat. Zároveň by se podle ní už neměly zvyšovat daně, aby nebyli pracující ještě více zatěžováni.

Národní rozpočtová rada vidí jako největší problém to, jak rychle se Česko zadlužuje. Podle krajského lídra ANO Richarda Brabce rada, ale i opozice a někteří ekonomové neustále straší. „Úder covidu víceméně zastavil všechny ekonomiky. Bylo jasné, že je potřeba do těch ekonomik napumpovat peníze, udělaly to všechny státy,“ řekl. Připomněl také, že ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) oznámila, že se Česko k vyrovnanému rozpočtu vrátí během šesti až sedmi let.

Vláda připravila na příští rok rozpočet se schodkem přes 370 miliard korun. Jihočeská lídryně hnutí PŘÍSAHA Ivana Kerlesová by ruku pro takový rozpočet nezvedla. „Současný deficit je výsledkem špatného hospodaření kabinetu a posledních vlád. Tady se rozvracejí veřejné finance,“ prohlásila a zmínila například covidové zakázky, které podle ní byly netransparentní. Schodek rozpočtu by prý měl být rozhodně nižší, o kolik, to však neuvedla.

Navrhovaný deficit odmítá také krajský lídr koalice PirátiSTAN Lukáš Kolářík. „Je celkem překvapující, že schodek je ještě vyšší než v minulém roce. Covid nemáme, a přesto je ten schodek mnohem větší,“ upozornil. Odmítl kritiku na adresu Národní rozpočtové rady. „I Národní kontrolní úřad jasně konstatoval, že půlka rozpočtového minusu nebyla vynaložena v souvislosti s covidem,“ dodal a zmínil také zrušení superhrubé mzdy, což je údajně dobrý krok, ale ne v tuto dobu.