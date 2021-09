Lídři kandidátek z Královéhradeckého kraje kritizovali složitost českých zákonů

Proti nadbytečné byrokracii se vyslovil lídr uskupení PŘÍSAHA Tomáš Jarkovský. „Musí se udělat audit zákonů. Zákony, které jsou už nefunkční, které jsou nepotřebné, se musí zrušit,“ přiblížil. Přezkumu funkčnosti by se podle něj ale měly podrobit i nové zákony, a to prostřednictvím Nejvyššího kontrolního úřadu.

Také podle Jana Birkeho, který vede krajsou kandidátku ČSSD , by tak mohlo dojít ke snížení legislativní produkce. „Soustředil bych se na to, aby jednotliví poslanci měli povinnost jít se svým poslaneckým návrhem právě k legislativní radě vlády,“ řekl. Tento orgán podle něj dokáže určit, zda je návrh slučitelný a v souladu s dalšími zákony.

Podle lídryně vládního ANO Kláry Dostálové není třeba vytvářet další orgán. „Bobtnání“ zákonů podle ní přispívá i to, že některé poslanecké iniciativy neprochází celým legislativním procesem, ale míří přímo k posouzení vládnímu kabinetu. K redukci návrhů by podle ní došlo, pokud by všechny prošly posouzením legislativní rady vlády. „Upozornila bych na to, že to samé se připravuje v meziresortu,“ uvedla.

Podle zástupkyně SPD Vladimíry Lesenské jsou české zákony nepřehledné a v jejich „neuvěřitelném množství“ se ztrácejí nejen občané, ale i soudci. Kvůli tomu podle ní dochází k různým rozsudkům v podobných kauzách. „Kdyby zákon byl jednoznačný, jednoduchý, tak soudce by se rozhodoval asi obdobně,“ uvedla.

I dle jedničky kandidátky KSČM Zdeňka Ondráčka platí v tuzemsku nadměrné množství zákonů. „Už dlouhodobě voláme po restartu, minimálně v trestněprávní rovině,“ řekl. Za velkým množství nově přijímané legislativy podle něj stojí Evropská unie. Implementace evropských zákonů tvoří padesát procent práce poslance, uvedl.

Zástupci stran sebatovali o Senátu

Během samotného legislativního procesu v uplynulém volebním období docházelo k třenicím mezi ústavními institucemi – vládou, Poslaneckou sněmovnou, Senátem a prezidentem republiky Milošem Zemanem.

Jednoduššímu legislativnímu procesu by podle jedničky na kandidátce PirátiSTAN Jiránka pomohlo přizvání opozice k přípravě zákonů z pera koalice. Případné rozpory by se dle jeho názoru tak mohly vyřešit už předtím, než se předpis dostane ke schvalování. Lídryně ANO Dostálová se vyslovila pro upravení fungování Senátu. Horní komora by podle ní spíš měla zákony doopravit. V současnosti se podle ní v horní komoře ze všeho „stává obrovské politikum,“ řekla. Prosadit by chtěla jednokolovou volbu senátorů.

Podle jedničky na kandidátce SPOLU Adamce ale Senát je politickou institucí a varoval před zasahování do právního systému republiky. Parlament má podle něj rozhodovat a zákony přijímat po dostatečné diskuzi. I lídr ČSSD Birke by se vyvaroval zásahů, které by vyžadovaly změnu ústavy. Nastavený systém by „v žádném případě neměnil“ například zrušením Senátu nebo změnou volebního systému. Lídr uskupení PŘÍSAHA Jarkovský uvedl, že Senát nemá důvěru občanů, což podle něj dokazuje nízká volební účast při volbě senátorů. Zaměřit by se proto chtěl na zvýšení jeho prestiže.

K efektivitě vlády a parlamentu má připomínky také Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Jednička kandidátky SPD Lesenská připomněla, že úřad má jasně dané kompetence a musí zkoumat, jestli jsou prostředky vynaložené účelně a hospodárně. Do politických rozhodnutí by ale neměl zasahovat. Zástupce KSČM Ondráček zdůraznil, že funkcí NKÚ je kontrola výkonné moci a nelze jej zapojit do zákonodárného procesu. Na klíčových tématech se podle něj poslanci dokážou shodnout napříč politickým spektrem, což dle něj dokládá nedávné hlasování o právu bránit život a zdraví zbraní.